"Adaylar devletin malına sahip çıkabilecek kişilerden seçildi"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Parti olarak belediye başkan adayı belirleme sürecinde adaylar, kendi malından çok devletin malına sahip çıkabilecek kriterlere sahip kişiler arasından seçildi." dedi.

Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Çubuk ilçesinde muhtarlarla ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Özhaseki, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde aday belirleme sürecine ilişkin bilgi verdi.

"Parti olarak belediye başkan adayı belirleme sürecinde adaylar, kendi malından çok devletin malına sahip çıkabilecek kriterlere sahip kişiler arasından seçildi." diyen Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer devletin malını kullanırken hesap yapmıyorsanız, israf ediyorsanız bırakın başkan olmayı adam bile olmazsınız. Kayseri'de belediye başkanlığı yaptığım dönemde ihaleleri canlı yayınlıyorduk. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilirsem uygulamayı, burada da sürdüreceğiz."

Daha sonra partisinin Çubuk İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Özhaseki, yağmur altında kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Ankara için 11 başlık altında 111 proje planladıklarını, havaalanı ile Kızılay arasında metro hattı projesiyle ulaşımı rahatlatacaklarını anlatan Özhaseki, "Kızılay'dan başlayarak Keçiören üzerinden havalimanına bağlanacak metro, Çubuk ilçemize de gelecek." diye konuştu.

Çubuk ilçesinde tarımı destekleyeceklerine işaret eden Özhaseki, meşhur Çubuk turşusunun tanıtımına da daha çok önem verileceğini vurguladı.

Açılış sonrası MHP Çubuk İlçe Başkanlığını ziyaret eden Özhaseki'ye, bazı ilçe belediye başkanları ile AK Parti milletvekilleri de eşlik etti.