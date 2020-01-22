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Adalet Bakanı Gül'den Metin İyidil açıklaması: Son sözü Yargıtay söyleyecek
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski korgeneral Metin İyidil ile ilgili son sözü nihai merci olan Yargıtay'ın söyleyeceğini bildirdi.
Politika 22.01.2020, 13:09
ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yargı sürecinin saygıyla beklenmesi gerektiğine işaret eden Gül, "Nihai merci Yargıtaydır, Yargıtay son sözünü verecektir. Devam eden bir süreçle ilgili, bir hukukçu olarak söz söylemem, yorum yapmam doğru değil. Yine HSK'nin idari soruşturması devam ediyor. O süreçle ilgili daire, ilgili yetkililer takip ediyorlar. Süreci sürdürüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Muhabir: Aybüke İnal