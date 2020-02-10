Açıkgöz’den, CHP'li Ertik'e Tokat Gibi Cevap: 'Ey Hadsiz!'

CHP Nevşehir eski il başkanlarından Fahri Ertik'in, CHP Nevşehir İl Başkanlığı 37. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı sözlere tokat gibi cevap verdi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şunları ifade etti; "Ey Hadsiz! Demokrasiden, özgürlükten, saygıdan(!) bahsedersiniz; sen kimsin ki ömrünü Allah’ın rızası, ümmetin birliği, milletimizin dirliği için vakfeden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a dil uzatıyor, Müslümanlar’a hakaret etme cüretinde bulunuyorsun! Takiye görmek istiyorsan kendi partine bak! " ifadelerini kullandı.

CTHaber.com sitesinde yayımlanan videoda CHP'li eski İl Başkanı Fahri Ertik katıldığı partisinin Nevşehir il kongresinde yaptığı konuşmasında; "6 Ok bizim namusumuz. Bunlar sözde olmamalı. Tayyip Erdoğan gibi, Kuranı Kerim-i yukarıya kaldırıp Kur'an'ın içinde ne varsa bütün hepsini ayaklar altında çiğneyerek nasıl o müslüman olamayacaksa olamıyorsa bizde bu ilkeleri seslendirerek tek başına lafını söyleyerek CHP'li, solcu, sosyalist insan olamayız bunu ancak yaşayarak olabiliriz..." demişti.