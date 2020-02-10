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Açıkgöz’den, CHP'li Ertik'e Tokat Gibi Cevap: 'Ey Hadsiz!'
AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, CHP'li Fahri Ertik'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerine tokat gibi cevap verdi.
Politika 10.02.2020, 09:33 10.02.2020, 09:39
CHP Nevşehir eski il başkanlarından Fahri Ertik'in, CHP Nevşehir İl Başkanlığı 37. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı sözlere tokat gibi cevap verdi.
AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şunları ifade etti; "Ey Hadsiz! Demokrasiden, özgürlükten, saygıdan(!) bahsedersiniz; sen kimsin ki ömrünü Allah’ın rızası, ümmetin birliği, milletimizin dirliği için vakfeden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a dil uzatıyor, Müslümanlar’a hakaret etme cüretinde bulunuyorsun! Takiye görmek istiyorsan kendi partine bak! " ifadelerini kullandı.