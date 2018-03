TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, “İş hayatındaki sorunları anlatabildiklerini ve bunların çözülebildiğini gören girişimcilerimizin de, bakış açıları değişti, gelişti” dedi.8. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katılımlarıyla TOBB’da gerçekleştirildi. Törenin açılışında konuşan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Sektörel Ekonomi Şurası’nın, tüm sektörleri bir araya getiren, Türkiye’nin bu alandaki en büyük ve en kapsamlı buluşması olduğunu ifade etti.Hisarcıklıoğlu, sektör meclislerinin her sektördeki en büyük 40 firmayı ihtiva ettiğini belirtti. Her sektör meclisinde, o sektör ile ilgili kamu idaresinden de daimi bir temsilci yer aldığını aktaran Hisarcıklıoğlu, “Böylece Türkiye sektör meclisleri; özel sektör ile kamu idaresinin bir araya gelerek aynı masa etrafında istişare ettiği, birlikte çalıştığı, sorunları tartıştığı, mutabık kalınan önerilerin kamu idaresine aktarıldığı, bir sektörel bir istişare mekanizması ve adeta bir mutfak olarak faaliyet gösteriyor. Sektör Meclisi Başkanlarımız ve üyelerimiz, bir taraftan iş hayatında başarıyla mücadele ediyorlar. Diğer taraftan da, sektörlerini temsil etmek gibi, büyük emek isteyen önemli bir görevi üstleniyorlar. Hiçbir karşılık almadan mesailerini vakfediyorlar. Kendilerini yürekten tebrik ediyor ve kutluyorum“ dedi.“EKONOMİNİN BÜYÜMESİNE DESTEK VERECEKTİR”Sektör meclisi başkanları ve üyelerinin özverili ve yoğun çalışmaları sayesinde yine bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, tüm sektörlerin fotoğrafının kapsamlı bir raporda bir araya getirildiğini vurguladı.Hisarcıklıoğlu, her bir sektör meclisine, başkanına ve üyelerine gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür ettiğini belirterek, “Burada dile getirilen tüm sorunlar ve öneriler, ilgili bakanlıklar ve kurumlar bazında da ayrıca tasnif edilecek ve kendilerine iletilecek. İnanıyorum ki, arkadaşlarımızın bu değerli çalışmaları, kamu-özel sektör işbirliğine yeni bir ivme kazandırarak, ekonominin büyümesine destek verecektir” diye konuştu.“SIKINTILARIN HEPSİNİ AŞTIK MI? HAYIR”Önceki sektörel şuralarda gündeme getirdikleri çeşitli konularda, hükümetin attığı adımlar ve sağladığı ilerlemelerin, reel sektörün büyümesini sağladığını sözlerine ekleyen Hisarcıklıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:“Tekstil, ilaç ve turizmdeki KDV indirimleri, denizcilik ve turizmdeki destekler, KKDF’nin kaldırılması, Kobi’lere tanınan yeni imkanlar ve istihdam destekleri, bunlardan ilk akla gelenlerdir. Peki, sıkıntıların hepsini aştık mı? Hayır. Sorunlar elbette var. Ama bunlar aşılamayacak sorunlar değil. Daha da önemlisi, artık sorunları daha rahat aşma imkânını yakaladık. Kamu ile özel sektör arasında kurduğumuz bu kapsamlı diyalog mekanizmaları sayesinde, özel sektör ile kamu idaresi arasında, ortak akıl ve empati sağlandı. İş hayatındaki sorunları anlatabildiklerini ve bunların çözülebildiğini gören girişimcilerimizin de, bakış açıları değişti, gelişti.”“İŞ DÜNYAMIZA YENİ BİR MORAL VE ŞEVK GETİRDİ”Hisarcıklıoğlu, Ticaret ve Sanayi Şurası’nda Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun toplantı esnasında getirdiği çözümlerle, icracı yönetim anlayışını kendilerine gösterdiğini kaydetti.Organize Sanayi Bölgeleri’nde bedelsiz parsel tahsisi süresinin uzatıldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Turizm bölgelerinde sigorta prim oranlarının sezonlara göre farklılaştırılması için çalışma başlattı. İlçe bazlı teşvik sisteminin tasarlanması talimatını verdi. Yeni sınır kapılarının açılacağı müjdesini paylaştı. Daha öncesinde açıkladığı 25 Öncelikli Dönüşüm Programı ve ‘İstihdam-Yatırım-Üretim Destek Paketi’ de, iş dünyamıza yeni bir moral ve şevk getirmişti. Dile getirdiğimiz pek çok sıkıntı ve önerinin, buralarda karşılığını görmekten de, ayrıca büyük memnuniyet duyduk. Tüm bu programların ve desteklerin, ekonomiye ve yatırımlara yeniden ivme kazandıracağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.