SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Kesintisiz eğitimle meslek liselerini ortadan kaldırmak istiyorlar. Zaten 28 Şubat zihniyeti de buydu. Bunlar meslek liselerini, meslek ortaokullarını kaldırarak 28 Şubat zihniyetini hortlatmak istiyorlar." dedi.

Yılmaz, Sivas'ta Yıldızeli İlçe Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinerek, muhalefet partilerinin millete güvenmediğini söyledi.

Muhalefetin parlamenter sisteme geri dönmek istediğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Muharrem İnce gelip vaatlerde bulunuyor. 'Hiçbir yetkin olmayacaksa, sembolik yetkilerin olacaksa bu vaatleri nasıl yapacaksın' diye sormayacak mısınız? Samimi olsa, dürüst olsa şunu diyecek: 'Kardeşler biz inanıyoruz ki bu millettin kimi seçeceği belli olmaz. Bazen deliyi seçer, bazen akıllıyı seçer. Dolayısıyla biz deliyi seçmesine fırsat vermemek için milletin elinden bu yetkiyi alacağız, parlamenter sisteme döneceğiz. Parlamenter sisteme dönünce de cumhurbaşkanlığı yetkilerini elinden alacağız, bir yetki olmayacak. Dolayısıyla beni cumhurbaşkanı seçerseniz ben size hiçbir şey vadetmiyorum çünkü benim yetkim yok' demesi lazım. Peki bu ne diyor, 'Hem cumhurbaşkanını sembolik yapacağım' diyor hem de size vaatlerde bulunuyor. 'Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu' demez misiniz?"

Bakan Yılmaz, muhalefet partilerinin birçok vaadinin olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Eğitim sistemini değiştireceğiz' diyorlar. Ne yapacaksın kardeşim, '1+8+4 yapacağım.' Buradaki kritik nokta Sekiz. Sekiz ne? 'Kesintisiz eğitim yapacağım.' Niye kardeşim 8 yıllık kesintisiz eğitim yapıyorsun? 'Böylesi daha uygun' diyor. Bilimsel diyemez, çağdaş diyemez, Milli Eğitim Temel Kanunu'nda açıkça madde var. Yönlendirme ilköğretimde başlar, bu kanuna, bilimsel kurullara rağmen, çağdaş eğitime rağmen yönlendirmeyi ilkokuldan sonraya ortaokula bırakmak istiyorlar. Oysa çağdaş eğitim diyor ki yönlendirme bırakın ilköğretimde, ana sınıfından başlar, anaokulundan başlar. Çocuk anaokuluna giderken hangisi güzel sanatlara gidecek, hangisinin spora eğilimi var, hangisi akademik eğitime meyilli belli olur. Ama bunlar onu demiyorlar, ne diyorlar. Kesintisiz eğitimle meslek liselerini ortadan kaldırmak istiyorlar. Zaten 28 Şubat zihniyeti de buydu. Bunlar meslek liselerini, meslek ortaokullarını kaldırarak 28 Şubat zihniyetini hortlatmak istiyorlar. Nedir meslek ortaokulu, imam hatip liselerini kapatmak istiyorlar."

- "Millete yalan söylüyorlar"

Muhalefet partilerinin imam hatip ortaokullarını kapatmayı direkt olarak söyleyemediğini kaydeden Yılmaz, "İmam hatip ortaokullarını kapatmadan sen 8 yıllık kesintisiz eğitime nasıl geçeceksin. Millete doğruyu söylemiyorlar, yalan söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, imam hatip ortaokullarına giden öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısının yüzde 12'si olduğuna değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yani bu ülkedeki vatandaşların hepsi göndermiyor, sadece yüzde 12'si gönderiyor. Allah için bu halkın iradesine, tercihine saygı gösteren bir kimse 'Ben oğlumu imam hatibe göndermiyorum ama içinizden herhangi bir kimse gönderiyorsa da ona da saygım sonsuzdur, en iyi eğitimi alması için her türlü desteği vereceğim.' demesi lazımdır. Bunlar kendi evlatlarını imam hatibe göndermezler ama bir şeyden daha rahatsızlar. Sizin de evlatlarınızı imam hatibe göndermenizden rahatsızlar. Ne yapacaklar o zaman bu okulları kapatacaklar. Buna müsaade eder misiniz? Bu millet değerleri ile var. Bu millet şehitliği, gaziliği, peygambere komşu olmanın en yakın noktası sayar. Allah için şehitlik değerini vermezsen, gazilik değerini vermezsen, bayrağın kıymetini öğretmezsen, vatan nedir söylemezsen... Bunlar değerler eğitimi. Sen bu ülkeyi nasıl koruyacaksın, devletin bekasını nasıl sağlarsın. Bu ülkenin milli birliği ve bütünlüğünü nasıl sağlarsın. Biz bin yıldır bu coğrafyada aynı bayrağın altında aynı Allah'a inanarak, aynı kitaba inanarak bir ve beraber yaşadık, bundan sonra da inşallah bir ve beraber olarak yaşayacağız. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet, ebediyete kadar devam ettireceğiz."

AK Parti'nin hizmetlerinden bahseden Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan ve partisi için destek istedi.

Bakan Yılmaz, daha sonra Yıldızeli Belediye Başkanı Yılmaz Navruz'u makamında ziyaret etti, esnaf ziyaretinde bulundu.