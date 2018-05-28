SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'nin sorunlarını en aza indirmiş ülkelerden olduğunu belirterek, "Hepsini çözdük mü, yok, çoğunu çözdük. Ama bu birliğimizi, dirliğimizi devam ettirirsek hiç şüpheniz olmasın 21. asır inşallah Türkiye'nin asrı olacak." dedi.

Yılmaz, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen sahur programında yaptığı konuşmada, Türk milletinin birlik ve dirliğinin ilelebet devam etmesini temenni etti.

Türkiye'nin geçmişe kıyasla çok iyi bir noktaya geldiğine dikkati çeken Yılmaz, "Her şeyi yaptık mı? Yok, yapmadıklarımız da var, eksiklerimiz, kusurlarımız da var. Ama geçmişle kıyaslarsak bayağı mesafe aldığımızı düşünüyorum. 'Türkiye başarırsa biz de başarırız' diyen mazlum milletlere örnek olacak çağdaş uygarlık seviyesini yakalayalım diyoruz." ifadelerini kullandı.

- "300 kitap onay aldı"

Eğitimde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Yılmaz, "Yaklaşık 300'e yakın kitap, Talim Terbiye Kurulundan onay aldı. Allah nasip ederse yarın Ankara’ya varacağız, onların onayını vereceğiz ki ondan sonra da ilana çıkıp önümüzdeki dönemde baskıya hazırlansın, kitap haline getirilsin de yeni evlatlarımıza verelim diye. Çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmak için ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz ve inanın ki iyi bir durumdayız." diye konuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Türkiye'yi ziyaretinde, Türkiye için bölgesinde süper güç olduğunu söylediğini ifade eden Bakan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bakın biz içeride söylesek yanlı, ön yargılı, taraflı bakıyor, diyebilirler. Türkiye'nin büyüklüğünü Türkiye'de olanlar anlamıyor. Ama dışarıdan birisi, Türkiye’nin dışında olanlar işte Sırbistan Cumhurbaşkanı gibi ne güzel anlıyor. Yine bana ziyaretçiler geliyor, Avusturya’dan geldi ve çok net söylüyorum, AK Parti'ye de kategorik olarak mesafeli duran bir kesim. Söylediği şey şu, 'Türkiye Avusturya’dan daha iyi' dedi. Bunu söylemeyebilirdi de. Allah için hiçbir sıkıntımız yok. Ama bilin ki eğer Fransa’da olsaydınız çok daha fazla sıkıntı olabilirdi. Yani Fransa’nın da sıkıntıları var, her gün bir gösteri yapılıyor. Her ülkenin bir sıkıntısı var, sorunları var. Türkiye sorunlarını en aza indirmiş ülkelerden birisidir. Hepsini çözdük mü, yok, çoğunu çözdük. Ama bu birliğimizi, dirliğimizi devam ettirirsek hiç şüpheniz olmasın 21. asır inşallah Türkiye'nin asrı olacak."

Programa Sivas Valisi Davut Gül, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cemel Belde Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Osman Özkan, Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Bayram Sevim, kurum amirleri ve davetliler katıldı.

