KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Allah'a şükürler olsun ki son 15 yılda adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Bu, birçok alanda kendisini gösteriyor. Altyapıda, üst yapıda, enerji alanında bunları gördük." dedi.

Özhaseki, Kayseri Ticaret Odasının mayıs ayı meclis toplantısında, Kayseri'ye yapılacak hızlı tren projesinde bu senenin sonunda temel atılacağını söyledi.

E-ticaret ile ilgili çalışmalara değinen Özhaseki, e-ticaretin dünya çapında yaygınlaştığına dikkati çekti. Özhaseki, Türkiye'nin de e-ticaret konusunda çalışmalarının olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Çin ile Türkiye arasında bir ticaret anlaşması yapıldı. E-ticaret için iki şehir belirlendi. Bu iki şehrin kendi arasında bu işe başlaması kararı alındı. Türkiye'deki şehir Kayseri olarak belirlendi. Ortak bir portal oluşturuldu. Herkes ticaret yapamıyor, binlerce küçük üretici o portal üzerinden ne üretiyorsa oraya koyup satış yapacak. Çin'de üretilen mallar buradan dağıtımı yapılacak bütün Türkiye'ye, inşallah bunu gerçekleştiririz. Bunu gerçekleştirdiğimizde üretim yapan bütün arkadaşlarımızın önü açılmış olacak. Müthiş şekilde mallarını satabilecekler."

İstikrarın olmaması durumunda ekonominin en büyük darbeyi yiyeceğine işaret eden Özhaseki, "2002 yılında Türkiye'deki yabancı ortaklık sayısı 4 bin 400, bugün 60 bin civarında. Bu, Türkiye'deki yatırım ortamına güvenin bir ifadesi. Allah'a şükürler olsun ki son 15 yılda adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Bu, birçok alanda kendisini gösteriyor. Altyapıda, üst yapıda, enerji alanında bunları gördük." ifadesini kullandı.

- "Müthiş işler yapılıyor"

Yatırımların bitmeyeceğini, devam edeceğini belirten Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Müthiş işler yapılıyor. Eskiden hepimizin başının belası olan bir vesayet rejimi vardı. Bu çöktü. Bunu rahmetli Demirel, Özal ve Erbakan da biliyordu. Herkes biliyordu ancak kimse bu vesayet rejimini yere yatırıp üstüne çıkamıyordu. Her kanun bunların gözetiminden ve nezaretinden geçiyordu. İstemedikleri hiçbir kanun çıkmıyordu. Eğer sözlerini dinlemezseniz ihtilal ortamı hazırlıyorlardı. Sonra 'Türkiye idare edilemez oldu' deyip dövüp, sövüp ihtilal yapıp çıkıyorlardı. Defalarca yaşadık, en son 15 Temmuz'da da denediler. 15 Temmuz'dan sonra kimse darbe yapmak için ayağa kalkamaz. Bu milletin direncini, inancını gördüler."

Özhaseki, dış mihrakların Türkiye'yi eskiye götürmek için çalıştığını ancak Türkiye'nin onlara boyun eğmeyerek dimdik duracağını vurguladı.

Türkiye'nin ekonomik anlamda sıkıştırılmaya çalışıldığına dikkati çeken Özhaseki, "Şu anda dünyanın 21 büyük ekonomisinden 17'nciyiz. Avrupada 6'ncıyız. Hedeflerimiz var, onları tutturacağız. Dünyadaki en büyük 10 kapsamlı yatırımın 6'sı Türkiye'de." şeklinde konuştu.

- "Onların oynayacakları oyun bu seçime kadar"



Bakan Özhaseki, Türkiye'nin zor bir coğrafyada yaşadığını ve teröristlere karşı mücadelede sonuna kadar devam edildiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son bir yıl içerisinde yurt içinde öyle bir mücadele edildi ki PKK bitti. Baktılar ki PKK belası tutmadı, 23 ili koparamadılar bizden FETÖ'yü devreye soktular. Onlar da aynı mihraklar tarafından beslenmiş. Şimdi de en son Batı'nın ekonomik baskısıyla karşı karşıyayız. Ne yapacağız peki? Ya bu tehditler karşısında Batı'ya dönüp 'Büyüksün ağabey, aşağıda devlet mi kuracaksınız buyurun.' deyip diz çökeceğiz ya da dimdik durulacak. Allah, bayrak, millet için durulacak. Seçimlere kadar karşımızda bizi zayıf düşürmek için çırpınacaklar. Allah'ın izniyle o günlere dönmeyeceğiz. Onların oynayacakları oyun bu seçime kadar."