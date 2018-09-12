12 Eylül darbesinin 38. yılı

ANKARA (AA) - AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyesi bir grup, 12 Eylül olaylarında yaşamını yitirenleri andı.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, Ulucanlar Cezaevi Müzesi önünde 12 Eylül darbesinin 38'inci yılı dolayısıyla bir araya geldi.

Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Tarık Hatipler, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin siyaset anlayışının temelinin milli irade olduğunu, milletin iradesini gölgeleyecek hiçbir uygulama ile vesayete müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne, "siyaseti topluma hizmet aracı olarak gören bir anlayışa" sahip olduğu ifade eden Hatipler, "İnsan hakları ve hukukun üstünlüğünü tesis etmek hususunda ulusal ve uluslarası düzeye alınması gereken tedbirleri almakta, atılması gereken tüm adımları atmaktadır. Bu konuda en ufak bir tereddüt göstermemektedir." diye konuştu.

Hatipler, Türkiye'nin çağdaş demokratik kazanımlarının zaman zaman sekteye uğramasına sebep olan iç ve dış güçlerin rol oynadığı askeri ve siyasi vesayet kurumlarına, hükümetin anayasa hukuk kuralları çerçevesinde gerekli cevabı verdiğini ve vermeye devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin gelişmesinin önünü kesmek, tökezletmek ve bölmek isteyen düşmanların sosyal, siyasal, askeri ve ekonomik her yolu denediklerini aktaran Hatipler, "Bugün yaşanan ekonomik gelişmeler Türkiye düşmanlığı, AK Parti düşmanlığı ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıdır. Ancak hükümetimiz, partimiz ve milletimiz tüm badireleri atlatacak güç ve kudrettedir." şeklinde konuştu.

- "12 Eylül kara bir leke"

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir de 38 yıl önce ekonomik kaos, sosyal ve siyasal kaos çıkarılarak, 12 Eylül askeri darbesinin Türk demokrasi tarihine kara leke olarak geçtiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından 234 çift eski ayakkabı, Ulucanlar Cezaevi önüne bırakıldı.