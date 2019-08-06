11. Büyükelçiler Konferansı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de 2018 yılında tedavi olan toplam uluslararası hasta sayısı 500 bini aşmıştır. Bu yıl da en az bu sayıda hastanın ülkemizde tedavi göreceği tahmin edilmektedir." dedi.

Koca, Sheraton Otel'de düzenlenen 11'inci Büyükelçiler Konferansı'ndaki (BKON) "Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinde Küresel Hedefler" başlıklı konuşmasında, Bakanlık olarak son 17 yılda sağlıklı bir toplum olma hedefine yönelik çok önemli adımlar attıklarını, bu amaçla insan odaklı, herkes için erişilebilir ve hakkaniyete dayalı bir sağlık sistemini hayata geçirmek için reformlar dizisi uyguladıkladıklarını söyledi.

Bu sayede "Birleşmiş Milletlerin Sağlıkla İlgili Bin Yılın Hedefleri"ni gerçekleştirebilen nadir ülkelerden biri olmayı başardıklarını belirten Koca, "Sağlık hizmeti maliyetlerinde önemli bir artış olmaksızın toplam sağlık harcaması gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 4,5 seviyesinde tutuldu. Hasta memnuniyeti iki kat artarak yüzde 72 seviyesine ulaştı. Birinci basamak sağlık hizmetlerini aile hekimliği çerçevesinde tüm ülkeye yaygınlaştırdık. Evrensel sağlık kapsayıcılığını hayal olmaktan gerçeğe dönüştürdük. Sağlık harcamaları vatandaşlarımız için yük olmaktan çıkarıldı. Nüfusun yüzde 99'u Genel Sağlık Sigortası kapsamına alındı." diye konuştu.

Acil sağlık hizmetleri için tüm ülkeyi kapsayan yaygın bir ambulans ağı oluşturduklarını, ihtiyaç bölgesine göre özel paletli kara ve deniz ambulansları, uçak, helikopter hava ambulanslarıyla ilk yardım ağını güçlendirdiklerini vurgulayan Koca, 4 uçak, 17 helikopter ambulansla 2008'den bu yana yurt dışından 650 vatandaşı Türkiye'ye getirdiklerini ifade etti.

Türkiye'de misafir edilen 4 milyona yakın göçmene bir yandan barınma sağlarken diğer yandan onların da sağlık ihtiyaçlarını gidermek için seferber olduklarını vurgulayan Koca, "Hakkaniyet temelli bir sağlık sisteminin örneğini ortaya koyduk. 2011-2019 yıllarında geçici koruma altındaki kişilere, ekiplerimizce 50 milyonu aşkın poliklinik hizmeti verilmiş, 2 milyona yakın yatarak tedavi işlemi yapılmıştır. Bu süre zarfında 1 milyon 600 bin ameliyat yapılmış ve 426 bin doğum gerçekleştirilmiştir." şeklinde konuştu.

- "Ülkemiz dünyada önemli bir sağlık turizmi destinasyonu adayıdır"

Bakan Koca, zor durumda olan birçok mağdur topluma insani yardım götürürken, bu toplumların Türkiye'nin sağlık potansiyelinden karşılıksız faydalanmaları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını dile getirdi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile deprem, tsunami gibi afetlerde dünyanın en uzak köşelerindeki mağdurların yardımına koştuklarını aktaran Koca, güvenlik risklerine aldırmadan, sıcak çatışma bölgeleri dahil birçok kardeş topluma acil sağlık hizmetleri götürdüklerini, bu çerçevede Nijer, Somali-Mogadişu, Sudan-Kalakla ve Nyala, Bangladeş-Cox Bazar ve Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde Türkiye'nin açtığı hastanelerin hizmet verdiğini söyledi.

Koca, Filistin-Gazze, Libya-Missurata ve Kırgızistan-Bişkek’teki hastanelerin açılma çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.

Bakanlığın 78 ülke ile ikili iş birliği anlaşması bulunduğunu belirten Koca, 2006 yılından itibaren toplam 26 bin sınır ötesi hasta konsültasyonu yapıldığını ve 6 bin ameliyat gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Üst düzey uzmanlaşmış nitelikli insan kaynağı, kaliteli ve kapsamlı teknolojik alt yapı ve fiyat avantajıyla Türkiye'nin dünyada önemli bir sağlık turizmi destinasyonu adayı olduğunu vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

"Dünyada ilk sıralarda yer alan termal su kaynakları ayrıca önemli bir avantajımızdır. Dört saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 1,5 milyar insana ve 57 ülkeye hitap eden önemli bir coğrafik konuma sahip bir ülkedeyiz. Türk Hava Yolları gibi 124 ülke, 308 şehir ve 311 havalimanı ile dünyada en çok noktaya uçuş yapan ulusal havayolumuz ile sağlık turizmi için en ideal bölge olmamız mümkündür. Türkiye'de 2018 yılında tedavi olan toplam uluslararası hasta sayısı 500 bini aşmıştır. Bu yıl da en az bu sayıda hastanın ülkemizde tedavi göreceği tahmin edilmektedir. Ancak ülkemizin potansiyelinin bunun çok üzerinde olduğunu biliyoruz. Şu anda ülkemize başta yakın komşumuz Irak olmak üzere diğer yakın komşularımız ile Avrupa’da Almanya ve İngiltere'ye kadar birçok ülkeden hasta gelmektedir."

- "1,5 milyon sağlık turistine sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz"

Bakan Koca, sağlık turizmi hedeflerine ilişkin, "Sağlık turizminde 2023 yılı hedeflerimiz 1,5 milyon sağlık turistine ülkemizde hizmet sunmak ve medikal turizm gelirimizi 5 katına çıkarmaktır. Her bölge için hedef ülkeler belirledik. Buna göre Asya'da Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Orta Doğu'da Bahreyn, Irak, Katar, Avrupa'da İngiltere, Almanya ve Belçika ilk etapta operasyonlarımızı yoğunlaştıracağımız hedef ülkelerdir." ifadesini kullandı.

Türkiye'de 2018 yılında sağlık hizmeti alan uluslararası hastaların yüzde 67'sinin özel, yüzde 6'sının üniversite ve yüzde 27'sinin de Sağlık Bakanlığı hastanelerine başvurduğunu dile getiren Koca, sağlık turizminde özel sağlık kurum ve kuruluşlarının rolünün diğer sağlık hizmet sunucularına oranla daha fazla olduğunun bilindiğine değindi.

Koca, bundan böyle yeni kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) vasıtasıyla, kamu ve özel ayırımı olmaksızın hizmet alt yapı ve kapasitelerinin gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesinin yapılacağını, kalite ve fiyat konusunda güvence verilmesinin sağlanacağına işaret etti.

Yeni kurulan USHAŞ'ın Türkiye'yi sağlık turizminde dünyanın en başarılı markası haline getirmeyi, ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme konularında stratejik çözüm ortağı olmayı hedefleyen bir kamu şirketi olduğuna dikkati çeken Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"USHAŞ, sağlık hizmetleri ihracatında, kamu/özel sektör koordinasyonunda, ülke içinde lider pozisyonu üstlenecektir. Türkiye'nin sağlık kapasitesinin, imkanlarının ve potansiyelinin yurt dışında etkin bir şekilde tanıtılmasını sağlayacaktır. Yurt dışına sunduğumuz sağlık hizmetlerinin kalite ve standardının artırılması için stratejiler geliştirecektir. Sağlık sistemine ilişkin kapasite ve ürün alışverişinde destekleyici rol üstlenecektir. USHAŞ, yurt dışına sunduğumuz her türlü sağlık hizmetinin ardında güvence veren bir kamu gücü olarak hizmet görecektir. USHAŞ, hizmet sunumunun regüle edilmesi ve standartlarının ilan edilmesinde öncü rol oynayacaktır. Şehir hastaneleri başta olmak üzere, kamu hastanelerinin de sağlık turizmindeki payı ve etkinliğinin artırılması yönünde katkı sağlayacaktır. Uluslararası hastalar ve hasta yakınları için 'sağlık vizesi' uygulamasının kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılmasını sağlayacaktır."

Koca, üniversitelerin sayı ve kapasite açısından hızla geliştiğini belirterek, bu kapasitenin uluslararası öğrencilere açılması için USHAŞ'ın yabancıların Türkiye'de sağlık meslekleri eğitimi almalarına aracılık edeceğini anlattı.

Hava limanları, gümrük kapıları gibi yerlerde USHAŞ Karşılama ve Uluslararası Sağlık Danışma Birimlerinin oluşturulmasının planlandığını vurgulayan Koca, "Türkiye'nin ikili anlaşmalar içinde olduğu ve sağlık hizmetlerimizden yararlanacak potansiyel ülkelerde Sağlık Ataşesi görevlendirmeyi planlıyoruz. Özellikle hedef ülkelerde İleri Tanı Merkezleri oluşturup hastalara kendi ülkelerinde tanı amaçlı hizmet verebilmek amaçlarımız arasındadır. Ülkemizde tedavi gören hastaların kontrollerini, kendi ülkelerindeki bu merkezlerde yaptırabilmeleri ayrıca büyük kolaylık sağlayacaktır." dedi.

Şehir hastanelerinde kanser cerrahisi, obezite, plastik cerrahi, kalp-damar cerrahisi başta olmak üzere birçok alanda Mükemmeliyet Merkezlerinin oluşturulması çalışmalarının sürdüğünü aktaran Koca, özellikli müdahale gerektiren ulusal ve uluslararası hastaları bu mükemmeliyet merkezlerinde kabul etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Türkiye'deki sağlık tesislerinin dünyaya açılması ve sağlık turizminde markalaşma hedefine ulaşmada sanal bir kapı rolü üstlenmesini hedefledikleri "Sağlık Turizmi Web Portalı"nın hayata geçirildiğini bildiren Koca, portalın ziyaretçilere Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 4 farklı dilde hizmet verdiğini, ayrıca 6 farklı dille 7/24 online yazılı görüşme desteği sunulduğunu aktardı.

- "İlaç ve tıbbi cihazların yerlileştirilmesi konusuna büyük önem veriyoruz"

Bakan Koca, Uluslararası Hasta Destek Birimi ve Çağrı Merkezinin kamu-özel-üniversite sağlık kurum ve kuruluşlarının yanı sıra eczanelere, 112 komuta merkezlerine ve 184 SABİM çağrı merkezine telekonferans yöntemiyle kesintisiz olarak 7 gün 24 saat 6 dilde hizmet verdiğini hatırlattı.

Bakanlığın Türkiye'de kullanılan ilaç ve tıbbi cihazların yerlileştirilmesi konusuna büyük önem verdiğini, bu hususta zorlayıcı bazı tedbirlerin yanı sıra, çeşitli teşvik mekanizmalarını geliştirmeye çalıştıklarını belirten Koca, tıbbi cihaz ve ilaç tedarik zincirinin kolay ve sürdürülebilir şekilde işlemesinin hastanın tedaviye erişimi açısından büyük önem taşıdığını, bu hususta güvence sağlayacak modeller üzerinde çalıştıkları bilgisini verdi.

Başta tıp, diş hekimliği ve eczacılık olmak üzere tüm sağlık mesleklerinin eğitiminde Türkiye'nin önemli bir potansiyeli olduğunu bildiren Koca, devlet ve vakıf üniversitelerinin farklı şartlarla bu alanlarda öğrenci kabul ettiğini söyledi.

USHAŞ ile ilgili öncelikli olarak belirledikleri ülkelerde ofisler açmayı planladıklarına değinen Koca, şunları kaydetti:

"Bu ofisler, ülkemizin uluslararası sağlık turizmi pazar payının artırılması amacıyla sizlerle koordineli olarak görev yapacaktır. Tetkik ve teşhis amacıyla oluşturulacak bu ofisler sayesinde ülkemizde tedavi edilecek hastalar belirlenebileceği gibi, Türkiye'de yapılacak tedavileri sonrası hastaların takip ve kontrollerinin kendi ülkelerinde yapılması da hedeflenmektedir. Dış temsilciliklerimiz bünyesinde görev almasını planladığımız Sağlık Ataşelerimizle ilgili süreci en kısa zamanda Dışişleri Bakanlığımız ve diğer ilgili birimlerle paylaşacağız."