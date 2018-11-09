ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Atatürk'ün ışığı yolumuzu hep aydınlatacak." değerlendirmesini yaptı.

Torun, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun düşünce sistemine her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Ulusal bağımsızlığın mimarı, Cumhuriyet'in kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci yılında büyük bir özlemle ve saygıyla anıldığını belirten Torun, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk, hakkında esaret ve ölüm kararı verilen Türk milletinin kurtarıcısı, uçurumun kenarında olan bir imparatorluktan laik, demokratik, çağdaş bir devlet yaratan eşsiz bir deha, dünyanın bütün hür ulusları için ilham kaynağı olan büyük bir devlet adamıdır. Türk ulusu onun bıraktığı eserin büyüklüğünün ve sağladığı kazanımların bilincindedir. Kurtarıcısını, laik ve demokratik Cumhuriyetimizin kurucusu yüce Atatürk'ü sonsuza kadar gönlünde yaşatmayı sürdürecek, onun açtığı aydınlık yolda hiç durmadan yürüyecek, ilkelerini koruyacak, devrimlerini sonsuza dek yaşatacaktır. Atatürk'ün ışığı yolumuzu hep aydınlatacaktır."