ANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, İYİ Parti'nin her türlü insan hakkı ihlalinin takipçisi ve müdafisi olacağını kaydetti.

Seymen, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, BM'nin 10 Aralık 1948'de "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi"ni kabul ederek, yürürlüğe koyduğunu anımsattı.

Dünyada ve Türkiye'de kadına yönelik şiddet, ekonomik ve sosyal haklardaki kayıplar, toplanma ve gösteri hakkına yönelik müdahaleler, din ve vicdan özgürlüğüne yönelik hak ihlallerinin yoğun olarak yaşandığını ifade eden Seymen, İnsan Hakları Beyannamesinin ilkelerini hatırlattı.

Bu ilkeleri insanlığının öne çıkarması ve hassasiyet göstermesi gereken hususlar olduğunu vurgulayan Seymen, şöyle devam etti:

"Doğu Türkistan'da Çin Devleti tarafından soydaşlarımıza sistematik şekilde uygulanan asimilasyon politikaları, Kerkük ve Telafer'de yürütülen soykırım ve sürgün faaliyetleri, diğer Müslüman coğrafyaları olan Filistin, Yemen, Arakan, Suriye ile Kırım'da yaşanan ve vahşete varan insan hakları ihlalleri, yakın takibimiz altındadır. İYİ Parti olarak her türlü insan hakkı ihlalinin takipçisi ve müdafii olacağız."



