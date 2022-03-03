Kullanım avantajları ise oldukça fazladır. Bu yüzden de sıklık ile tercih edildiği görülmektedir. Kişi ya da kişiler için bu sistemler rahatlık ile kullanılabilmektedir ve araçların güvenli bir biçimde alan içerisine giriş çıkış yaptığı izlenebilmektedir.

Sistemler sayesinde günlük hayat ilerleyişini sürdürmektedir. Günlük hayatta insanlar güvenliği sağlayabilmek için belirli arayışlar içerisine girip çeşitli şeylere ihtiyaç duymaktadırlar. Araç gereçler ya da sistemler sayesinde güvenlik oluşturulabilmektedir. Geçmişten günümüze güvenliği sağlayabilmek için insanların belirli bir çaba içerisinde olduğu bilinen bir gerçektir. Kişiler ise gelişerek günümüz dünyasının sistemlerini geliştirmişlerdir. Plaka tanıma sistemi ise bu sistemlerden yalnızca biridir ve saniyeler içerisinde pek çok iş yaparak alan güvenliğini sağlayabilmek için Dünya’nın her alanında kullanıma açıktır.

İnsanlar, araçlarını kullanırken ve özellikle de kalabalık alanlarda bulunuyorken çeşitli güvenlik önlemlerinden geçmektedirler. Bu sayede insanlar araçlarını güvenli bölgeye bırakıp günlük yaşamlarına geri dönebilmektedirler. Sistemler sayesinde saniyeler içerisinde araç ya da araçlar tanınıyor ve buna göre de giriş çıkış izni veriliyor. Sistemlerin sunmuş olduğu bu avantaj sayesinde kalabalık alanlarda güvenlik kolay bir biçimde sağlanabilmektedir. Güvenliği sağlayabilmek için kullanılan bu sistem ise her geçen gün gelişmeye devam etmektedir.

Plaka Tanıma Sisteminin Kullanım Avantajları

Plaka tanıma sistemi pek çok alanda kullanılabilmektedir ve bunun belirli sebepleri bulunmaktadır. Öncelikli olarak pek çok avantajı insanlara sunan bu sistemler kullanım alanı yelpazesinin geniş olması sayesinde de oldukça kullanışlıdırlar. Bu sistemleri bir AVM otoparkında kullanabilirken ülke sınırlarında ya da trafikte de kullanmak mümkündür. Bu sayede insanların bulunduğu alanlar kolaylık ile güvenlik koşullarını sağlıyor olmaktadır.

Sistemin en büyük özelliği ise plakaları kısa bir süre içerisinde tanıyor olmasıdır. Bu sayede de şüpheli araç ya da benzeri olumsuz durumlarda önlemler alınıp gerekli işlemler hızlı bir biçimde yapılmaktadır. İşlemlerin hızlı olması sayesinde ise insanlar, kolaylık ile mevcut durumu kontrol altına alabilmektedirler. Sistemler, çoğu zaman bir kurtarıcı görevi görmektedir.

Plaka tanıma sistemi aracılığı ile okunması güç olan plakalar kısa bir süre içerisinde okunmaktadır. Doğru okumanın ve kodlamanın yapılması sayesinde ise yaşanılabilecek olumsuz durum ihtimali de Plaka tanıma sistemi ile en aza inmektedir. Çeşitli durumlarda okunması güç olan plakalar bulunabilmektedir. Kimi zaman bulanık olan plakalar kimi zaman kırık olabilmektedir. Bu ve bu gibi durumlarda ise sistem, plakaları tam anlamı ile okuyabilmek için uğraş göstermektedir. Her yıl gelişmeye devam eden sistemler sayesinde ise sistemler rahatlık ile plakaları okuyabiliyor ve araç tanımı yapabiliyor. Araçların sıklık ile bulunduğu ortamlarda güvenliğin sağlanabilmesi için kullanılan bu plaka tanıma sistemlerinin kullanımı ise her geçen gün artıyor.

Parmak İzi Okuyucu

Yüksek güvenlikli binalarda, cep telefonlarında, ofis girişlerinde ve hatta PC klavyelerinde parmak izi okuyucu vardır.

Parmak izleri her insan için benzersiz bir işarettir. İzler temelde aynı görünse de gelişmiş yazılım net ve belirgin farklılıkları algılayabilir.

Parmak İzi Okuyucu Nedir?

Genel kapsamda parmak izi okuyucu, parmak izimizi tanımlamamızı sağlayan elektronik cihazlardır.

Bu süreç temel olarak parmak izinin okunması, kaydedilmesi ve tanımlanmasından oluşur. Parmaklarımızın her parmak izi birbirinden farklıdır ve elbette diğer tüm insanlardan farklıdır.

Parmak İzi Okuyucu Nasıl Çalışır?

Bir parmak izi tarayıcı sisteminin iki ana işlevi vardır. Bir yandan parmağınızın görüntüsünü almanız gerekirken, diğer yandan o görüntüdeki çıkıntı ve çukurların deseninin daha önce taranan ve kaydedilen görüntülerdeki çıkıntı ve çukur deseniyle eşleşip eşleşmediğini belirlemeniz gerekir.

Parmak izi taraması, kimliğinizi doğrulamak için fiziksel özelliklerinizi analiz eden bir fizyolojik biyometri biçimidir. Temel olarak, Parmak okuyucu ile dijital ayak izinizin size ait olduğunu ve başka hiç kimseye ait olmadığını kabul eder.

Hepimizin parmaklarında parmak izi oluşturmak için kullanılan benzersiz kimlik işaretleri vardır. Değiştirilemezler veya silinemezler, bu nedenle güvenlik prosedürleri için iyi bir tanımlayıcı göstergedirler.

Bazı tarayıcıların parmaklarınızın çıkıntılarını ve vadilerini haritalamak için ışığa, bazılarının elektriğe ve bazılarının sese güvendiğini unutmayın.

Parmak İzi Okuyucu Türleri

Farklı biyometrik tarayıcı türleri içinde çeşitli parmak izi okuyucu türleri bulunur.

Optik tarayıcı, kapasite tarayıcı, ultrasonik tarayıcı, termal tarayıcı şeklinde türleri vardır. Optik tarayıcılar, dijital bir kamera ile parmakların görüntüsünü alır. Piksel grubu, taranan sahnenin bir görüntüsünü oluşturur. Yakalanan parmak izi daha sonra kayıtlı parmak izleriyle karşılaştırılır.

Kapasitif veya CMOS tarayıcılar kapasitörler kullanır ve böylece elektrik akımı yoluyla parmak izinin bir görüntüsünü oluşturur.

Bu tarayıcı türü, doğrulukta üstün olma eğilimindedir. Bu tür tarayıcılar genellikle optik cihazlardan daha kompakttır.

Ultrason parmak izi tarayıcıları, cildin epidermal tabakasına ulaşmak için yüksek seviyede ses dalgaları kullanır.

Dalgalar daha sonra sensöre geri yansıtılır ve ardından parmak izinin dijital bir görüntüsünü oluşturmak için analiz edilir. Bu noktada; parmak izi okuyucu için perkotek firmamızdan hizmet alabilirsiniz.

Otopark Bariyeri

Araç bariyerleri ya da kollu bariyer, kısıtlı erişim alanlarında araç trafik kontrolü için ideal çözümdür, uygulama alanları alt bölümlere, endüstri parklarına, konut binalarına, kurumsal binalara, üniversitelere, otoparklara, hatta trafik yoğunluğunun yüksek olduğu alanlara erişimlerden oluşur.

Geçiş kontrol sistemleri ile entegre edilerek daha önce kaydı yapılmış araçların geçişini kolaylaştırarak önemli avantajlar elde edebilir, bu sayede güvenlik görevlilerinin veya kontrol personelinin faaliyetleri kolaylaştırılabilir.

Firmalar piyasadaki en iyi markaların araç bariyerlerini satar ve kurar, bu nedenle yatırımınızın korunmasını, tüm ürünlerde fabrika garantisini, firmalar tarafından garanti edilen montaj işi ile de garanti edilir.

Araç Bariyer Çeşitleri

Genel kapsamda otopark bariyeri müşterinin ihtiyaç ve özelliklerine bağlı olarak, otoparklarda araç geçiş kontrolünü kolaylaştıracak ve en uygun sonuçları verecek araçlar için çeşitli otomatik bariyer modelleri mevcuttur.

Kısa ve orta menzilli bariyerler; bu araç bariyer modelleri, açık alanlarda etkin araç geçiş kontrolü sağlayan mevcut en temel çözümlerden biridir (araç bariyerinin sıkışmadan, sürtünmeden veya zarar vermeden çalışabilmesi için gereken yüksekliği her zaman dikkate alarak) kurulur.

Mafsallı kollu araç bariyerleri; bu araç bariyerleri modelleri, kolun ortasındaki menteşe sayesinde en fazla esnekliği sunar ve bu da onları küçük alanlarda çalışmak için ideal kılar (yükseklik bir bariyer için yeterince yüksek değildir). Bariyeri 90º'lik bir açıyla kaldırır.

Koruyucu Çit Araç Bariyerleri

Koruyucu çit bariyerleri; optimum performans için tasarlanan bu tip araç bariyeri, yüksek verimlilik ve sıkı koruma ile erişim kısıtlaması sunarak araçların ve yayaların kısıtlı alana girmesini engeller, bu seçenek en çok önerilen seçenektir.

Bariyer kapalıyken araç kullanmaya karar verdiğinizde: Yollarda oluşabilecek bir diğer durum da bir kişinin gerekli kontrolleri yapmadan, çeşitli nedenlerle, çoğu zaman kasten veya kazara aracınıza çarpmasıdır.

Eylemlerinin sonuçlarını hesaplamayan yol bariyerleri, potansiyel kayıplara yol açabilir.

Otomatik araç bariyerleri bu durumlar için şartlandırılmıştır ve araçlar için kullanılan bariyerlerin sistemden uzaklaştırılmalarına ve kolunu “serbest bırakmalarına” ve dolayısıyla bu büyüklükte bir darbe meydana geldiğinde fark etmelerini sağlayan iyi bir sensöre sahiptir.

Bu noktada; otopark bariyeri için perkotek firmamızdan hizmet alabilirsiniz.