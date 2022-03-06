Kartlı geçiş sistemlerinde kart okuyucular, önceden tanımlanmış kartları okuyarak kapıyı açabilir, kapı kilidini etkinleştirebilir, turnike ile kuru temas yaparak geçişe izin verebilir ve istenirse park bariyerlerini kontrol edebilir.

Erişim kontrol sistemi okuyucuları yaklaşık 5-10 cm uzaktan çalışabilir.

Erişim cihazları, iç ve dış (su geçirmez) kullanım için yapılmıştır. Türkiye'de üretici olan firmalar 10 yıldır en uygun fiyat ve ödeme koşulları ile yedek parça satışı yapar.

Kartlı geçiş sistemi, bağımsız, çevrimdışı, panel ve çevrimiçi olmak üzere dört farklı kategoride değerlendirilebilir.

Bağımsız Kart Geçiş Sistemi

Bilgisayardan bağımsız çalışan bu sistem, önce ana kartları okur, ardından okunacak tüm kartlar belirlenir ve sistem bir sonraki okumaya devam etme izni verir.

Kart okuyucunun aktivasyon süresi istenildiği gibi ayarlanabilir. Tetik kuru kontak yaptığı için elektronik, manyetik ve elektrikli kilitlerin kontak plakalarını açabilir. Kartları okuyarak ve şifreleri okuyarak erişim mümkündür.

Alarm fonksiyonlu ve kurcalanma durumunda otomatik kapanan bağımsız kartlı geçiş sistemleri apartman kapılarında gösterge olarak kullanılabilir ve ofis, depo ve tüm odaların kapılarında güvenle kullanılabilir.

Çevrimdışı Kart Geçiş Sistemi

Geniş kapsamda kartlı geçiş sistemi çevrimdışı kart okuyucular, bilgisayarı açık tutmadan kartları bellekte saklayabilir. Kart geçiş alanları tanımlanır ve hangi kartların hangi günlerde ve hangi saatlerde kullanılabileceği detaylandırılır.

Kartlı geçiş kontrol programı sayesinde tüm giriş kayıtları bilgisayara aktarılabilmekte, kart, kapı ve kat bazında istenilen raporlar alınabilmekte, posta veya çıktı olarak sertifikalandırılabilir.

Kart ID'leri önce bir cihazda tanımlanır ve kart numaraları yazılıma aktarılır.

Tanımlı kart numaraları, mevcut kart okuyucu sayısından bağımsız olarak kolayca geçişe aktarılabilir. Yeni bir erişim kontrol kartı oluşturma, silme veya yetkisini kaldırma işlemi saniyeler içinde yapılır.

Her cihaz ayrı bir panel olarak çalıştığı için erişim kontrol paneline ihtiyacınız yoktur. IP tabanlı transfer terminalleri en yakın ağ anahtarına bağlanır ve sisteme dahildir.

Kartı okuyan kişinin adı veya özel bilgiler sırasında kartı okuyan kişinin adı renkli ekran üzerinden aktarılır. Bu kapsamda; kartlı geçiş sistemi için perkotek firmamızdan hizmet alabilirsiniz.

SECUDA El Dedektörü

Genel kapsamda el dedektörü, bir dizi elektromanyetik darbe yoluyla metalik nesneleri algılayabilen bir araçtır.

Dedektörler, izin verilmeyen ve bir risk oluşturabilecek herhangi bir gizli metalik öğe türü olup olmadığını belirlemek için insanları ve/veya nesneleri hızlı bir şekilde taramak için çok kullanışlı bir araçtır.

Metal Dedektörleri Nerelerde Kullanılır?

Metal dedektörleri portatiftir ve yüksek insan akını olan hassas alanlarda güvenliği sağlamak için tasarlanmıştır. Sıradan vatandaşlar bu tür cihazları televizyonda veya filmlerde güvenlik görevlisi ile görmeye alışkındır.

Ayrıca; el dedektörü ana uygulamaları genellikle havaalanları, adliyeler, hapishaneler, mahkemeler, müzeler, büyük etkinlikler (spor stadyumları gibi), nükleer tesisler ve diğer halka açık yerlerdir.

Taşınabilir Metal Dedektörler

Geniş bir tarama alanına sahip taşınabilir metal el dedektörü , küçük metal parçaları yakından ve hatta büyük metal parçaları uzaktan algılayabilir.

İleri teknoloji ile üretilen portatif metal dedektörleri, metal algılandığında titreşim ile güvenlik personelini uyararak olası tehlikeli olayları önler ve emniyeti sağlar.

Metalleri kolaylıkla algılayabilen dedektörler, bıçak, tabanca gibi keskin ve delici aletleri algılamada uzmanlaşmıştır. El tipi metal üst arama dedektörleri, deri kılıfları sayesinde size yıllarca sorunsuz kullanım sağlar.

Rahat, deri ve taşınabilir, dedektörü korur ve uzun bir kullanım ömrü sunar. Portatif metal gövde detektörlerinin kullanımı oldukça kolaydır ve ülkemizde muayeneler sırasında silah aramak için kullanılabilir.

Havaalanlarında, belediyelerde, kamu kurumlarında, otellerde, cezaevlerinde vb. yerlerde kullanılabilir.

El Metal Dedektörleri Ne için Kullanılır?

Öncelikle aynı uçuşu, konseri veya müze ziyaretini paylaşacağınız kişiler için risk oluşturabilecek gizli metal objeleri olan kişileri tespit etmek ve hariç tutmak için tasarlanmıştır.

Bazen kaynağı bilinmeyen bir alarm sinyali verildiğinde aramayı dedektör tamamlarlar.

Oldukça kaliteli bir tasarıma sahip olan metal dedektörler, kişinin vücudunun herhangi bir yerindeki metal bileşenin kolaylıkla algılanmasını sağlar.

Ayrıca bu dedektörler radyasyon yaymaz ve hamile kadınlara zarar vermez. Büyük, çok yönlü taşınabilir dedektörler, hassas tarama için mükemmel çözümdür.

Portatif arama dedektörleri satın almak ve güvenin tadını çıkarmak için vakit kaybetmeden sipariş verebilirsiniz. Bu kapsamda; el dedektörü için perkotek firmamızdan hizmet alabilirsiniz.