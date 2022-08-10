Nevşehirli Şair Peri Kızı Ayşe Paslanmaz Şereflikoçhisar Festivali Şiir Şöleni’nde sahne performansıyla ve şıklığıyla göz doldurdu. Duygusal şiirleriyle kalplerde taht kuran Paslanmaz uzun süre alkışlandı.

2-6 Ağustos 2022 tarihleri arasında Şereflikoçhisar Belediyesinin düzenlediği 14.Uluslararası Tuz ve Kavun festivaline yurt içi ve yurt dışından davet edilen birbirinden değerli edebiyat ve kültür insanı şairler Şereflikoçhisar’da 4 -5 Ağustos Tarihlerinde Şereflikoçhisar’da ağırlandılar.

Programa katılan şairler; İbrahim Düğer / Kırşehir, Ayşe Paslanmaz / Nevşehir- Kapadokya, Zeynep Nahçıvanlı / Nahçıvan, Şeyhmuz Çiçek / Kayseri, Gülten Taş / Artvin, Vaat Havdi / Irak, Mustafa Erkenetli / Malatya, Funda Gökçen/ Ankara’dan katıldı. Programın sunuculuğunu Rıfat Çakır gerçekleştirdi.

Kıraç, Tuğçe Kandemir, Uğur Aslan, Uğur Işılak, Mustafa Yıldızdoğan ve Gülşen Kutlu konserlerinin arasında İbrahim Düğer’in düzenlemiş olduğu şiir etkinliği vardı. Animasyon gösterileri, yarışmalar, konserler, alışveriş stantları, havai fişek gösterileri ve birçok etkinlik festivalde buluştu.

Şiir dinletisine katılmak üzere gelen kültür elçileri Yıldırım Otel’de toplandı. Resmi ziyaretlerle ile program başladı. Şiir Şölenin organizatörü İbrahim Düğer’in başkanlığında Koçhisar Belediye Başkanı M.Memiş Çelik makamında ziyaret edildi akabinde Şerefli Koçhisar Kaymakamı Zafer Engin makamında ziyaret edildi. Ziyaretlerin ikisi de çok hoş bir havada geçti. Belediye Başkanı ve Kaymakam ile beraber Şereflikoçhisar ve Tuz Gölüne hakim bir yer olan Güneştepe Aile Sosyal Tesislerinde öğle yemeği yendi..Dolu dolu iki gün geçiren şairler makam ziyaretleri, kültürel gezintiler, Tuz Gölü ve baraj gölü gezileri gerçekleştirdiler. Bir sonraki gün İrfanlı Barajında Kaymakam Şereflikoçhisar kaymakamı Zafer Engin’i bir öğle yemeğinde şairleri ağırladı.

5 Ağustos 2022 Tarihinde Gülşen Kutlu konserinden önce sahne alan şairler büyük beğeni topladı. Günün anısına verilen plaketle gece son buldu.

Ayşe Paslanmaz Kimdir?

Nevşehir'de doğdu.

Şair, Yazar ve Gazetecidir.

Gülşehir Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Bölümünde Ön Lisansını tamamladı.

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünde “Onur Belgesiyle” Lisansını tamamladı.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde Yüksek Lisans yaptı.

Radyo 50'nin sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk şairidir.

RATEM ( Radyo TelevizyonYayıncılar Meslek Birliği) Haysiyet Kurulu Başkanıdır.

Kapadokya Şairler ve Yazarlar Birliği Derneği Başkanıdır.

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesidir.

Geleneksel Olarak Türkiye'de bir marka haline gelmiş olan, uluslararası düzeyde "Kapadokya Şiir Şöleni" kültür ve sanat etkinliklerinin mimarı olup, 2006 yılından bu yana her yıl gurur ve başarıyla 12 yıl organize etmiştir.

Düşler diyarı Kapadokya’ da her yıl düzenlemiş olduğu şölenler kapsamında masalsı yarışmalar düzenlemektedir. Nevşehir’de liseler arasında ve Türkiye çapında olmak üzere iki kategoride ses getiren şiir yarışmalarında şiirin sultanlarını seçilmiştir. Türkiye ve Dünyada bir ilki gerçekleştirerek şiir yarışması birincilerine şiir tacı giydirmiştir.

2011 yılı 6. Kapadokya Şiir Şöleni'nde altı coğrafi bölgeden 15 Belediye başkanını, 10 ülkeden ve Türkiye’den 100’ü aşkın katılımcıyı şölende konuk etti. Ayrıca 6.Kapadokya Şiir Şöleni kapsamında Bursa Yıldırım Belediyesi 7.Uluslararası Türkiye Âşıklar ve Şairler Şöleni Fotoğraf sergisi açılışını yaparak Kapadokya’da tanıtımını sağladı. Edebiyata hizmet eden ve şiir şölenleri düzenleyen belediye başkanları Kapadokya Şiir Şölenini onurlandırdılar. Belediye başkanlarına Türk dünyasına hizmet ödülleri, milli kültürümüze üstün hizmet ödülleri ve milli kültürümüze destek ödülleri verdi. Belediye başkanlarına Özbekistan milli kıyafeti ‘’çapan’’ giydirdi. Her yöreden şölene davet edilen belediye başkanları da dostluk ve kardeşlik mesajları gönderdiler.

2013 yılında 8.Kapadokya Şiir Şölenini: “Azerbaycan Dostluk ve Kardeşlik Gecesi” olarak düzenledi. 2014 yılında 9. Kapadokya Şiir Şölenini: “Karabağ’dan Türk Dünyasına Gönül Köprüsü’’ adıyla Azerbaycan Milletvekili Ganire PAŞAYEVA ile ortak bir proje geliştirerek Azerbaycan’da gerçekleştirdi.

9-12 Nisan 2015 Tarihlerinde 2015 Yılında Makedonya Struga Şiir Akşamlarıyla işbirliği içerisinde 11.Kapadokya Şiir Şöleni’ “Makedonya Kültür ve Dostluk Gecesi”ni düzenledi. Makedonya Cumhurbaşkanı Prof.Dr. Gjorge İvanov’u, Makedonya Dış yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Furkan Çako’yu, ,Struga Şiir Akşamları yöneticilerini, bilim adamları, şair, yazar ve sanatçılarıyla birlikte geniş katılımlı Makedonya heyetini ayrıca ve Azerbaycan Milletvekili Dr.Ganire Paşayev’yı K.K.T.C Magusa Milletvekili Dr.Arif ALBAYRAK’ı şölende misafir etti.



Nevşehir Vali Yardımcısı Mustafa Kemal KESKİN ile Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (Turksav) başkanı Yahya AKENGİN, araştırmacı şair-yazar Abdullah SATOĞLU, Duran TAMER, Mustafa Ferit YILDIZ başta olmak üzere şairler tarafından 2008 yılında 3. Kapadokya Şiir Şöleninde PERİ KIZI unvanı verildi. Kendisine uygun görülerek verilen 'Peri Kızı' mahlasını şiirlerinde kullanmaya başladı.

2011 yılı içerisinde 5 yıllık şölenlerini anlatan ve belgeleyen “Kapadokya şiir şöleni” kitabını çıkardı. 404 sayfadan oluşan Kapadokya Şiir Şöleni kitabında yerel şairler, Türkiye ve dünya şairlerinden oluşan 200’ü aşkın şairin şiirlerine ve bölgenin değerli gazetecilerinin Kapadokya fotoğraflarına ayrıca Kapadokya haritasına yer verdi. Kitabın Kapadokya ile bütünleşeceğini düşünerek Kapadokya güzelliğini üzerinde taşıması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadı.

2014 Yılında “Yaşa Sevdiğim” isimli şiir kitabını çıkardı.

2012 yılında dünyanın en büyük şiir şöleni olarak kabul edilen Makedonya Struga şiir Akşamlarına ’51. Struga Poetry Evenıngs’ davet edildi. Katıldığı Struga şiir Akşamlarında ‘Poetry from fıve Contınents (Beş Kıtadan Şiir),isimli kitapta 45’in üzerindeki ülkeden ünlü şairin bulunduğu kitapta ve programda özgeçmişi ve şiirleriyle yer aldı. Dünya çapındaki etkinlikte yoğun ilgi gördü.

Kayserili Şair ve Yazarlar tarafından 24 Şubat 2014 tarihinde Kayseri Yoğunburç Kültür Evinde, Yoğunburç Şiir Akşamlarında Ayşe Paslanmaz’a özel şiir gecesi yapıldı.

Çeşitli yerel gazetelerde, antoloji ve dergilerde yazılar yazmakta ve şiirleri yayınlanmaktadır. Birçok ilde düzenlenen programlarda Türk Dünyası'na hizmet ödülleri almaya devam etmektedir. Ayrıca şair kimliği ile de Kapadokya bölgesini temsilen yurt içi ve yurtdışında gerçekleştirilen birçok organizasyona katılım ve katkılarını da sürdürmektedir.

20.05.2014 Yılında Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti tarafından ‘Yılın Enleri’nde ‘’Yılın sanatçısı’’ seçildi.

14.11.2014 Tarihinde Türkiye Şair ve Yazarları tarafından “Türk Şiirine Hizmet Ödülü” verildi.

O Bir Star 2020 Müzik ve Başarı Ödülleri “En İyi Söz Yazarı” kategorisinde “Türkiye Birinciliği”ni kazandı.

Kapadokya Bölgesi ajanslarından birinin (FİB Haber’in)gerçekleştirdiği anketler neticesinde, Kapadokya Bölgesinde "2008 Yılının En İyi İş Kadını" ve firması Radyo 50’de "2008 Yılının En İyi Radyosu" seçildi. 2010 Yılında Ankara'da gerçekleştirilen Uluslararası Radyocular Birliği (IRU) tarafından düzenlenen “Alkışı Hak Edenler” ödüllerinde ise "En İyi Yerel Radyo ve En İyi Organize" ödüllerine layık görüldü.

10.04.2015 tarihinde Sanata ve kültür yapmış olduğu katkılardan dolayı K.K.T.C Meclis Başkanı Dr.Sibel Siber’den ‘Teşekkür Plaketi’

10.04.2015 İdealist Kadınlar Birliği tarafından ‘Başarı Plaketi’,

10.04.2015 Kültür Turizm ve Kalkınma Federasyonu ‘Başarı Plaketi’

10.04.2015 Birleşen Yürekler Derneği ‘2015 Yılının Başarılı Organizatörü ve Organizasyonu Onur Ödülü’

20.05.2014 Yılında Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti tarafından ‘Yılın Enleri’nde ‘’Yılın sanatçısı’’

14.11.2014 Tarihinde Türkiye Şair ve Yazarları tarafından “Türk Şiirine Hizmet Ödülü”

14.11.2014 tarihinde Kemer sanat Platformu tarafından “ Edebiyata Katkılarından Dolayı Başarı Kupası,

12.12.2014 Tarihinde Kültür ve Turizm Kalkınma Federasyonu tarafından “Başarı Plaketi”,

12.12.2014 Tarihinde Ankara Sanat Platformu tarafından “ Hizmet Şeref Ödülü”,

Meclis Televizyonu ve Dünya Gazeteciler Derneği’nin organize ettiği Medya Oskarları ödül Töreninde “Türkiye’nin En İyi Yerel Radyosu Radyo 50 seçildi. 30 Ocak 2015 tarihinde, Ankara Ticaret Odasında gerçekleştirilen törende, Radyo 50 Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Paslanmaz’a ödülünü Başbakan Müşaviri Hamdi Şengel takdim etti.

Diğer Ödülleri:

-Kayseri Kültür ve Turizm Derneği - Teşekkür Belgesi (2007)

-Erciyes Fikir ve Sanat Dergisi - Teşekkür Belgesi (2007)

-Almanya - Avrupa Nevşehirliler Kültür ve Dayanışma Derneği- Başarı Plaketi - 2009

-Erciyes Şair ve Yazarlar Derneği(ERŞADER)

Türk Şiirine ve Kültürüne Hizmet Ödülü (2010)

-Kayseri Büyükşehir Belediyesi-Teşekkür Plaketi (2010)

-Antalya Kemer Belediyesi Tarafından Plaket (2011),

-Bursa Yıldırım Belediyesi Tarafından Plaket (2011),

-İLESAM Tarafından Plaketler (2010-2011-2012),

-Azerbaycan - Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği

Şükran Belgesi- 2012

-Çıngı Kültür Sanat Edebiyat Dergisi - Teşekkür Belgesi (2012)

-Uluslararası Ankara Başkent Sanat Başarı ödülü – 2013

(Kupa - Başarı Belgesi - Takdirname)

-Uluslararası Ankara Kültür Sanat Eğitim Şöleni-Basın Medya Onur Ödülü

Takdirname - 2013

-Uluslararası Ankara Hatsan Oskar Ödülü – 2013

-Kerkük Kültür Derneği Tarafından Kerkük Türkmen Kültürüne Hizmet Ödülü-2013

-Avrasya Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü

Türk Dünyasına Hizmet Ödülü-2013

-Azerbaycan - Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği

Türk Dünyasına Hizmet ödülü-2013

-Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4.Sınıf

2012-2013 Öğretim Yılı - Onur Belgesi

2014 Yılında Türkiye şairleri tarafından “Türk Şiirine Hizmet ödülü”aldı.

DAVET EDİLDİĞİ BAZI ŞİİR ŞÖLENLERİ / ŞİİR ETKİNLİKLERİ

-K.K.T.C Harnup Festivali 6-9.09.2012 Tatlısu /Kıbrıs

Organize: Kıbrıs Tatlısu Belediyesi ve Kıbatek

-20.Uluslararası Hazar Şiir Akşamları

Organize: Elazığ valiliği ve Elazığ Belediyesi

Tarih:21-24.06.2012 Elazığ

-5. Erciyes Şiir Günleri

Organize: Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Tarih:27. 03.2010 Kayseri

-1.Uluslararası Bodrum Kültür ve Sanat Şöleni

Organize: Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi

- Kazakistan Kazan Festivali

Tarih: 24-28 Nisan 2015

- Irak 33. Merbit Şiir Festivali

Organize: Irak Kültür Bakanlığı’nın himayesinde Irak edebiyatçılar ve yazarlar birliği genel merkezi katkılarıyla, Basra edebiyatçılar ve yazarlar birliği tarafından organize edildi.

Festivale Türkiye, Azerbaycan, İran, Suriye, Lübnan, Ürdün ve Finlandia başta olmak üzere 30 ülkeden 240 şair katıldı. Festivalin açılışı Basra Limanlar Köşkü salonunda gerçekleştirildi. Açılışta Kültür bakanlığı, İl meclis başkanı üyeleri, Basra ordu komutanı, Basra Polis Genel Müdürü, kültür insanları ve yoğun bir halk kitlesi katıldı.

Tarih:6-9 Mart 2019 –Irak /Basra

- Özbekistan Türk Dünyası Şiir Şöleni

Organize: TÜRKSOY, Harezm Valiliği ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) iş birliğinde, 12-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenen buluşmaya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Başkurdistan (RF), Saha-Yakut (RF) ve Kuzey Makedonya’dan şairler katıldı.

Tarih:12-15 Ekim 2021

- 2. Uluslararası Ahi Baba Sevgi ve Kardeşlik Günü

Organize:Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

Tarih:17-19 Mayıs 2022

- 14.Didim Şiir Şöleni

Organize:Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği

Tarih:26-29 Mayıs 2022

- 14.Uluslararası Şereflikoçhisar Tuz ve Kavun Festivali

Organize: Şereflikoçhisar Belediyesi

Tarih:2-6 Ağustos 2022