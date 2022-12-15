Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Niğde'ye ne zaman kar yağacağı oldu

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Niğde'ye ne zaman kar yağacağı oldu.

Niğde'ye kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, Niğde'ye kar ne zaman yağacak? Niğde 15 günlük detaylı hava durumu.

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Aralık ayının gelmesiyle hava sıcaklıkları düşmeye ve yağışlı havalar etkisini göstermeye başladı. Geçtiğimiz haftayı yağmurlu geçiren Niğdeliler Niğde'ye ne zaman kar yağacağını merak ediyor. Niğde'ye kar ne zaman yağacak? Niğde 15 günlük detaylı hava durumu

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Kaynak: www.havadurumu15gunluk.net