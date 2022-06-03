ND Haber Sitesi www.ndhaber.com.tr Nevşehir yerel haberlerini güncel, doğru ve tarafsız bir şekilde takip etmenizi sağlar.

ND Haber Sitesi www.ndhaber.com.tr Nevşehir yerel haberlerini güncel,doğru ve tarafsız bir şekilde takip etmenizi sağlar.

Sizde haber sitemizi ziyaret ederek Nevşehir ve Kapadokya bölgesine dair tüm olup bitenleri anlık ve güncel olarak öğrenebilirsiniz.

Aynı zamanda PlayStore ve AppStore'daki uygulamamızı indirerek ve bildirimleri açarak son dakika haberlerinden anında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Nevşehir'de haberciliğe yeni bir soluk getiren "Hoşgörülü Habercilik" anlayışıyla ilgileri üzerine toplamayı başaran ND Haber sitesi yayın hayatına devam ediyor.

İlk günden beri ve her zaman devam eden, gücümüze güç katan hemşehrilerimizin desteği için minnettarız.

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