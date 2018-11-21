Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması Başlıyor

Nevşehir Valilik Makamının, 20.11.2018 tarihli oluru ile “Yüklü ve Yolcu Taşımacılığı Yapan Ticari Araçlar ve Hususi Araçlara” 01 Aralık 2018 ile 01 Nisan 2019 tarihleri arasında Kış Lastiği Takma Zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda, İlimiz ve İlçelerinde kış mevsiminde oluşabilecek aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi nedenlerle meydana gelen kazaların en aza indirilmesi amacıyla;

Kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayanlar için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, trafik ekipleri ve belediyeler tarafından gerekli denetimler yapılacak, kurallara ve alınan kararlara aykırılıkların tespiti halinde yasal işlem uygulanacaktır.