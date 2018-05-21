Ziraat Odası yönetimi, Seçen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Salih Çelikbaş başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ’i makamında ziyaret ederek, Belediye Başkanlığı görevinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundular.

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Çelikbaş başkanlığındaki heyetin ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, bu kadim şehre hizmet etme kararlılığı içerisinde olduklarını ifade etti. Seçen: “ Sahip olduğu değerler ile ülkemizin önemli kadim şehirlerinden biri olan Nevşehir’e, vatandaşlarımızın yanı sıra sivil toplum teşkilatlarımızla birlikte hizmet çıtasını daha da yükselteceğiz“ dedi.