Zihniyet dönüşümü şart

NEVŞEHİR(MHA) Olayın vahametinin kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük olduğunu belirten Başkan Demirbilek, "Kadının toplumdaki yeri ve fırsat eşitliği için de mücadele eden Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği olarak her fırsatta birey hakları ve eşitlikte bir zihniyet dönüşümünün şart olduğunu tekrar ediyoruz. Fatma Esra Dirlikli olayı bir kez daha kanıtlamıştır ki, şu anda toplumdaki en büyük sorun olan zihinsel dönüşümün tüm gündem maddelerinden daha acil biçimde ele alınması başta hükümet olmak üzere tüm siyasi partilerin mecburiyetidir. Yönetimde söz sahibi tüm otoritelerden, gerek sivil toplum kuruluşu gerekse insani kimliğimizle derhal harekete geçilmesini talep ediyoruz. Söylenenlerin yapılması, bu zihniyet dönüşümünü sağlayacak etkin adımların acilen atılması şarttır. Geleceğimizi kuracak nesillerin bu dönüşümün bir parçası olarak yetiştirilmesi, kadın ve erkeğin eşit haklara sahip bir birey olması bilinci ile geleceği şekillendirmesi bir gerekliliktir. Kadına karşı her türlü şiddet girişimi ve eylemine ilişkin cezalarının arttırılmasını ve verilen cezalarda indirim uygulanmamasını, kadını tecrit eden değil kadına karşı şiddeti engelleyen düzenleme ve uygulamaların bir an önce hayata geçirilmesini önemle talep ediyoruz. Fatma Esra Dirlikli davasının takipçisi olacağız" diye konuştu.