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Zehir tacirleri, narkotik köpeğinden kaçamadı
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN NARKOTİK KÖPEĞİN KATILIMI İLE YAPILAN ARAMAMDA 154, 29 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ.
Nevşehir 12.09.2020, 14:47
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik köpeği ile bir araçta yapılan aramada 2 parça halinde toplam 154, 29 gram metamfetamin ele geçirilirken şüpheli E.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.B. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.