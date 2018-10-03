Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market ve işyerlerinde satışa sunulan ürünlerin, etiket ve kasa fiyatlarının farklı olup olmadığı konusunda denetimlerini sürdürüyor.Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ,...