Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, Kent Merkezinde İşyerlerine Yönelik Denetimlerini Sürdürüyor. Ekipler Son Olarak Bakkal, Market Ve Fırınlarda Ekmek Gramaj Kontrolü Yaptı.