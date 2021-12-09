Yusuf İbiş, Nevşehir Berberler Odası'na adaylığını açıkladı

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici’yi ziyaret eden İbiş, Nevşehir Berber ve Kuaförler Odası Başkanlığı’na aday olduğunu söyledi.

4 Ocak'ta yapılacak olan seçimde başkanlığı aday olduğunu duyuran İbiş, “Bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı mevcut başkanımız ve yönetim kurulundaki meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizim amacımız ayrışma değil, birleşmenin tesis edilmesidir. Hep birlikte hareket edip çözüm odaklı çalışmaktır.” dedi.

“ÜYELER VE ODA ARASINDAKİ KOPUKLUK GİDERİLECEK”

Doğru ekip ile dürüst, başarılı ve şeffaf bir yönetim olmayı temel prensip edindiklerini aktaran İbiş, "Mevcut görevleri yerine getirme sorumluluğundan ziyade ekip arkadaşlarımızla beraber gönül verdiğimiz bu yolda vicdanı ve ahlaki değerlerimize, sektörümüzün özlenen sanat çıtasını bulunmuş olduğu yerden daha yükseklere çıkartarak, üyeler ve odamız arasındaki kopuklukları gidererek, her üyemize eşit mesafede olmayı amaç edindik.” diye konuştu.

“MESLEĞE FAYDALI OLMAK İSTİYORUZ”

Amaçlarının mesleği ileriye taşımak olduğunu kaydeden İbiş, şöyle konuştu: “Biz bu kurumlara koltuk ve makam için talip değiliz. Bizim bir amacımız var. Bu mesleğe faydalı hizmet etmek gibi bir misyonumuz var. 14 yaşında çırak olarak başladığım meslek hayatımda sektördeki gelişmeleri sürekli takip ederek ve işimizin marka değerini yükselterek bugünlere kadar geldik. Yaklaşık 20 yılı aşkın süren bu çalışma hayatımızda kimi zaman engellerle karşılaşsak da bunları sabır ve azimle aşmayı başardık. İş hayatımızdaki uzun ve meşakkatli bu süreçte edindiğimiz tecrübeler neticesinde sektörde yaşanan sorunların, esnaf ve sanatkâr arkadaşlarımızın daha iyi koşullarda çalışmasını sağlayacak yatırımların önünü açmak ve onlara gerekli destekleri sağlayabilmek adına önümüzdeki ay yapılacak olan Nevşehir Berberler ve Kuaförler Odası seçimlerinde aday olarak berber ve kuaför esnafının ekonomik açıdan zor günler geçiren ülkemizde daha iyi koşullarda müşterilerine hizmet verebilmesini sağlayacak birçok projenin çalışması içerisindeyiz. Seçilip göreve başladığımızda sadece mesleki sorunları çözmek adına değil, sosyal yaşantıları için de projelerimizi geliştireceğiz. Şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz, katılımcı ve çözüm odaklı yönetim için, hazırladığımız projelerimizi ve birlikte çalışacağımız yönetim kurulu arkadaşlarımızı da ilerleyen dönemlerde açıklayacağım. Büyük bir aile olduğumuzu her fırsatta dile getiriyorum. Kartopu misali kucaklaştıkça büyük bir camia olduğumuzu herkese hissettireceğiz. Sık sık ziyaretler yapıyoruz. Meslektaşlarımızın düğünlerine, açılışlarına en zor anları olan cenazelerine katılarak yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. Güçlü bir ekip ile yola çıktık. Bize güvenen ve inanan meslektaşlarımızı mahcup etmeyeceğiz.”

TGF Genel Sekteri ve NGC Başkanı Ekici de Yusuf İbiş’in adaylığının hayırlı olmasını temenni ederek, çıktığı yolda başarı diledi.