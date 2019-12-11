Yusuf Güney’den Muhteşem Konser

Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Hamsi Şöleni’ kapsamında düzenlenen Yusuf Güney konseri büyük ilgi gördü. Yaklaşık 5 bin katıldığı konserde konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, “Nevşehir’i kültürün, sanatın ve sporun başkenti yapacağız. Her hafta gerçekleştireceğimiz etkinliklerle bu kentte yaşayanlara keyifli bir kış dönemi geçirteceğiz” dedi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilen Hamsi Şöleni’nin ardından, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından, tazminat davalarından kazandığı paralarla gençler için Yusuf Güney Konseri düzenlendi.

Spor Merkezi’nde düzenlenen konsere yaklaşık 5 bin öğrenci katıldı. Konserde sahne alan ünlü sanatçı Yusuf Güney birbirinden güzel şarkılarını gençler için seslendirdi.

Burada konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, üniversiteli gençlere seçim döneminde bir konser sözü verdiğini ve bu sözünü Yusuf Güney gibi gençlerin çok sevdiği bir sanatçı ile gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Konser organizasyonu için belediye bütçesinden hiçbir harcama yapmayarak tüm organizasyon masraflarını kazandığı tazminat davalarından elde ettiği paralarla gerçekleştirdiklerini kaydeden Arı, “Biz bu şehri ilk geldiğimiz günden itibaren sanatın, kültürün ve sporun başkenti yapacağız demiştik. Tabi seçim döneminde söylenen birçok sözün seçimden sonra unutulduğuna Türkiye’de çok fazla şahit olunduğu için bizimde bu sözleri unutacağımız söylenmişti. Ama hamdolsun geldiğimiz andan itibaren verdiğimiz her bir sözü imkanlar ölçüsünde yerine getirmeye çalışıyoruz. Şehrimizdeki güzelliklere tüm halkımız şahitlik ediyor.” dedi.

Önümüzdeki haftadan itibaren şehirde her hafta bir tiyatro oyununun da sahneleneceğini müjdeleyen Başkan Arı, bunlardan ilkinin usta oyuncular Volkan Severcan, Tamer Karadağlı, Zeyno Günenç, Sefa Zengin, Haluk Özenç, Zuhal Yalçın ve Esra Sönmezer’in rol aldığı ‘İkinin Biri’ adlı oyun olduğunu açıkladı. Başkan Arı, Bora Severcan’ın yönetmenliği yaptığı oyunun 16 Aralık Pazartesi günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek oyuna tüm gençleri davet etti. Arı, “Bu şehir, üniversite öğrencilerinin mezun olurken üzülerek gideceği bir şehir olacak. Bunun sözünü çok öncesinden vermiştik. Şimdide öğrencilerimizin kendilerini evlerinde hissetmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Onların her türlü ihtiyaçlarında ulaşabilecekleri bir arkadaşları bir ağabeyleri var.” şeklinde konuştu.

Daha Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndaki görevi sırasında birçok organizasyonda birlikte görev aldıkları Yusuf Güney’e de teşekkür eden Arı, Güney gibi kıymetli sanatçıların desteği ile Nevşehir’de bu gibi etkinliklerin süreceğini söyledi. Arı daha sonra Güney’e çini bir amfora hediye etti.



