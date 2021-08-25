Yunus Timleri Nevşehir’de Göreve Başladı.

Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Motosikletli Polis Timleri (Yunus) Kuruluş ve Sertifika Töreni Nevşehir Valimiz Sayın İnci SEZER BECEL’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğündeki törene; Nevşehir Valisi Sayın İnci SEZER BECEL, Belediye Başkanı Mehmet SAVRAN, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Onur KÜÇÜKKARACA, Vali Yardımcısı V. Ürgüp Kaymakamı Mehmet MARAŞLI, Vali Yardımcısı V. Hacıbektaş Kaymakamı Kübra KURTOĞLU, Gülşehir Kaymakamı Ahmet KAVANOZ, Derinkuyu Kaymakamı Muhammed YILMAZ, İl Jandarma Komutan Vekili J.Alb. Mehmet Serhan AKSOY, JAKEM Komutanı Kdm .J .Alb. Ercan ALTIN, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa SOLMAZ, Tapu Sicil Müdürü Songül EKİNCİ, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahmi ÜNLÜBAY, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Okan YILMAZ, İl Afet ve Acil Durum İl Müdürü Ömer KAMAN, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ayşegül EKİCİ LAFCI, Meteoroloji İstasyon Müdürü Adem YALÇIN, Müze Müdür Vekili Yasin YILDIZ, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram EKİCİ, İş İnsanı E. Ticaret Borsası Başkanı Tuncer GÖK ve basın mensupları katıldı.

İl Emniyet Müdürümüz Mehmet ARTUNAY yapmış olduğu konuşmada;

“Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursunu başarıyla tamamlayarak göreve başlayacak Yunus Timlerimiz ’in Kuruluş, Sertifika ve Göreve Başlama Törenine hoş geldiniz. Katılımlarınızdan dolayı Şahsım ve Nevşehir Emniyet Müdürlüğü adına şükranlarımı sunuyorum. Uzun zamandır kurmayı planladığımız Yunus Timlerimizi Sayın Valimizin büyük destekleri ile nihayet kurmuş bulunmaktayız. Yunus Timlerimiz ilimizde il Merkezi ve zaman zaman da İlçelerimiz de görev yapacaktır. Başta asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suçların önlenmesi, meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi, aranan ve şüpheli şahısların yakalanmasında etkin bir şekilde görev alacaktır. 5 haftalık teorik ve pratik eğitim sonrası, 3 adet motosiklet 9 personelimiz ile bu gün itibari ile göreve başlayacak timlerimizin zamanla sayıları artırılacak, çalışmalarıyla Güvenli Şehir… Nevşehir… mottomuz doğrultusunda GÜCÜMÜZE GÜÇ katacaktır. YUNUS TİMLERİMİZDE GÖREV ALACAK DEĞERLİ MESAİ ARKADAŞLARIM; Teşkilatımıza yakışır örnek teşkil edecek ve vatandaş odaklı görev yapacağınıza inancım tamdır. Kazasız belasız görev yapmanızı temenni ederek, Başarılar Diliyorum, Allah Yardımcınız Olsun. Bu vesile ile; katkılarından dolayı başta Sayın Valimize, Emniyet Genel Müdürlüğümüz Asayiş Daire Başkanlığına, Konya Emniyet Müdürlüğümüze, eğitim için yer ve imkan sağlayan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine ayrıca bu törende bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize Polis Teşkilatı olarak teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, konuşmalar, Sertifika Töreni, Yunus Timlerinin gösterileri, Kurban Kesimi-Dua Edilmesi sonrası göreve sevk edilen timlerimizin uğurlanması sonrası sona erdi.