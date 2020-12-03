Yunus Emre Caddesi’nde Üst Yapıda Sona Doğru

Nevşehir Adliyesi yanından başlayarak Kapalı Pazar Yeri’ne kadar uzanan ve Kıratlıoğlu ile İbrahim Paşa Mahallelerini ayıran Yunus Emre Caddesi’nde konforlu bir ulaşım için belediye ekiplerince sıcak serimi gerçekleştiriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince bölgede uzun yıllardır kullanılan içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilenerek yağmur suyu hattı çekilen cadde deki asfalt serimini inceleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

İncelemeleri sırasında mahalle sakinlerinin sıcak ve samimi ilgisi ile karşılanan Başkan Arı, vatandaşlara kısa sürede çalışmaların tamamlanarak caddenin trafiğe açılacağı müjdesini verdi.

Başkan Arı, Nevşehirlilerin rahat ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, ulaşım yatırımlarının tamamlanması ile birlikte kent trafiğinin rahat bir nefes alacağını söyledi.

Şehir merkezinde Atatürk Bulvarı’ndaki yoğunluğu azaltacak alternatif yollarda çalışmaların hızla sürdüğünü kaydeden Başkan Arı, "Söz verdiğimiz gibi alt yapısı tamamlanan mahallelerimizde yollarımızı baştan aşağıya yeniliyoruz. Yoluyla kaldırımıyla her şeyi sıfırdan yapıyoruz. Yenilenen üst yapı Yunus Emre Caddemize çok yakışacak" dedi.

Nevşehir’i bir adım daha ileri götürmek için gayret etmeye devam edeceklerini vurgulayan Arı şunları söyledi: "Biz geleceğimize yatırım yapıyoruz. Halkımızın daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için çalışıyoruz. Şehrimizin güzelliklerine güzellikler katmaya devam edeceğiz."