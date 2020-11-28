Yunus Emre Caddesi’nde Sıcak Asfalt Serimi Başladı

Nevşehir Adliyesi yanından başlayarak Kapalı Pazar Yeri’ne kadar uzanan ve Kıratlıoğlu ile İbrahim Paşa Mahallelerini ayıran Yunus Emre Caddesi’nde konforlu bir ulaşım için belediye ekiplerince sıcak serimi gerçekleştiriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince bölgede uzun yıllardır kullanılan içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilenerek yağmur suyu hattı çekilen cadde deki asfalt serimini inceleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Yaya kaldırımları yenilenerek refüjle bölünen caddenin sıcak asfalt ile birlikte hem sağlam bir altyapıya hem de konfora kavuşacağını kaydeden Başkan Arı,” Şehrimiz için için ne yapsak az, hemşehrilerimiz her şeyin en güzelini hak ediyor. Yunus Emre Caddemiz modern bir alt ve üst yapıya kavuştu. Şükürler olsun verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz ve bunları da tüm vatandaşlarımızla beraber, hep birlikte başarıyoruz. Şehrimize yatırım yapmaya, güzellikler getirmeye, gece gündüz demeden vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Alt ve üst yapı çalışmaları ile modern bir görünüme kavuşan Yunus Emre Caddesi sakinleri de Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür etti.