Yunus Emre Caddesi’nde Sıcak Asfalt Serimi Başladı
Nevşehir Belediyesi tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan Yunus Emre Caddesi’nde sıcak asfalt serimine başlandı.
Nevşehir Adliyesi yanından başlayarak Kapalı Pazar Yeri’ne kadar uzanan ve Kıratlıoğlu ile İbrahim Paşa Mahallelerini ayıran Yunus Emre Caddesi’nde konforlu bir ulaşım için belediye ekiplerince sıcak serimi gerçekleştiriliyor.
Yaya kaldırımları yenilenerek refüjle bölünen caddenin sıcak asfalt ile birlikte hem sağlam bir altyapıya hem de konfora kavuşacağını kaydeden Başkan Arı,” Şehrimiz için için ne yapsak az, hemşehrilerimiz her şeyin en güzelini hak ediyor. Yunus Emre Caddemiz modern bir alt ve üst yapıya kavuştu. Şükürler olsun verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz ve bunları da tüm vatandaşlarımızla beraber, hep birlikte başarıyoruz. Şehrimize yatırım yapmaya, güzellikler getirmeye, gece gündüz demeden vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.
Alt ve üst yapı çalışmaları ile modern bir görünüme kavuşan Yunus Emre Caddesi sakinleri de Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür etti.