Yunus Emre Caddesi’nde Altyapı ve Sıcak Asfalt Çalışmaları Başladı

Pandemi sürecinde başlattığı altyapı ve sıcak asfalt hamlesi ile kentin birçok noktasını Avrupa standartlarında bir altyapıya kavuşturan ve gerçekleştirdiği üstyapı çalışmaları ile şehrin adeta çehresini değiştiren Nevşehir Belediyesi şimdi de Yunus Emre Caddesi’ni sağlam bir altyapıya kavuşturmak için çalışmalarına başladı.

Kapalı Pazar Yeri yanından başlayarak Nevşehir Adliyesi’ne kadar uzanan Yunus Emre Caddesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince akşam saatlerinde startı verilen çalışmalar ile birlikte caddenin içme suyu ve kanalizasyon hattı tamamen yenilenecek.

Cadde boyunca uzun yıllardır kullanılan eski pik demir ve asbestli çimento borular yerine basınca dayanıklı ve sağlıklı polietilen borular döşeyecek olan belediye ekipleri ayrıca bu bölgede ilk kez yağmur suyu hattı da oluşturacak.

Yaya kaldırımları yenilenerek sıcak asfalt serimi de yapılacak olan Yunus Emre Caddesi’ndeki çalışmaların yaklaşık 2 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Çalışmaların başlangıcı öncesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi araç filosuna yeni katılan ekskavatörü bir süre kullandı.

Kullandığı iş makinesi ile yoldaki parke taşları söken Başkan Arı, daha sonra mahalle sakinleri ve esnaflarla sohbet ederek gerçekleştirilecek olan çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Uzun yıllardır ihmal edilen Yunus Emre Caddesi’ne yaklaşık 6 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirerek altyapı ve üstyapıyı tamamen yenileyeceklerini söyleyen Arı, çalışmaların tamamlandığında hem mahalle sakinlerinin hem de esnafların çok beğeneceğini belirtti.

“Altyapı cesaret ister, destek ve sabır ister. Üçü bir araya geldiğinde de güzellikler ortaya çıkar. Bu bölgemizde de o güzelliğe hep beraber kavuşacağız” diyen Arı, vatandaşlara verdikleri destek ve gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür etti.

Arı: “Altyapı şehir için olmazsa olmaz bir yatırımdır. Bir şehirde altyapı yoksa üste ne yaparsanız yapın hiçbir anlamı yoktur. Ama altyapı yaptıktan sonra üste ne yaparsanız yapın uzun süre vatandaşlara hizmet eder.İşte bu yüzden günü kurtarmaya değil geleceğimize dönüm yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bu hizmetleri ortaya koyarken arkamızda hep bu şehrin insanların güvenini hissettik. Bu güven bize cesaret verdi. Daha büyük işler için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü Nevşehir’in daha fazlasını hak ettiğini biliyoruz.” dedi.

Mahalle sakinleri ve esnaflarda çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür etti.