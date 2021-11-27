YRP Genel Başkan Yardımcısı Sakartepe "Bizsiz hükümet kurulmayacak"

NEVŞEHİR(MHA) Parti İl başkanlığında bir basın toplantısı düzenleyen ve ülke gündemini değerlendiren Sakartepe, üçüncü bir ittifak oluşturmak için girişimlerde bulunduklarını belirtirken, CHP ve HDP ile kesinlikle ittifak içerisinde bulunmayacaklarını belirtti.

İl Başkanı Abdulgani Altınışık, Merkez İlçe Başkanı Mücahit Türk'ün yanı sıra partili yöneticilerinde katıldığı basın toplantısında basın yayın kuruluşları mensuplarının sorularını da yanıtlayan Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, "Bizim muhalefet anlayışımız biraz farklıdır. Biz sadece iktidara değil muhalefete de muhalefet ediyoruz. Çünkü muhalefetin asıl görevi nedir ülke sorunlarına çözüm üretmektir. Kendileri iktidara geldiklerinde ne yapacaklarını ve projelerini de anlatmaktır görevleri. Oysa bugünkü muhalefet anlayışına bir bakın. Milletin derdine çare üretecek muhalefetten son derece uzak bir muhalefet görüyoruz. Onun için muhalefeti de Türkiye'de Yeniden Refah Partisi doldurmaktadır. Biz doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz. Doğruyu kim yaparsa takdir eder, ülkeye kim hizmet ederse alkışlarız. Ama yanlışı da kim yaparsa dostça, kardeşçe ikaz ederiz. Bu yüzden kayıkçı kavgası yapan muhalefetten kendimizi ayırıyoruz. İttifak konusuna gelince Yeniden Refah Partisi CHP ve HDP nin içerisinde bulunduğu ittifak içerisinde bulunmayacak. Göreceksiniz bizsiz hükümet kurulamayacak. İlk seçimde parlamento da olacağız. Ve ilk seçimde hükümette olacağız" diye konuştu.

YRP Genel Başkan Yardımcısı ve beraberindeki heyet basın toplantısının ardından esnaf ziyaretlerinde bulundu.