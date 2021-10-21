YÖREX Fuarında Nevşehir rüzgârı esiyor

Yöresel ürünlerin tanıtımını sağlayıp ihracatını gerçekleştirmek üzere yapılan YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nın 11’ncisi ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi'nde düzenlendi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Gümrük ve Turizm İşletmeleri Tic.A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, NTSO Meclis Başkanı Seyit İnce, NTB Meclis Başkanı Mehmet Havalı, Nevşehir Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Ürgüp Ticaret Odası Başkanı Ahmet Aydın'ın da katılımıyla açılışı gerçekleştirilen YÖREX, 81 ilden binlerce yöresel ürünü ziyaretçiyle buluşturuyor.

Ziyaretçilere kapılarını açan fuara Nevşehir'den de katılım yoğun oldu. Fuarda Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO), Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) ve Ürgüp Ticaret Odası birlikte ortak stant açıldı. Stantta Nevşehir’in yöresel ürünleri sergilendi. Nevşehir'in standına ilgi yoğun oldu.

Nevşehir'in Yöresel Ürünleri Antalya Yörex'de Tanıtılıyor.

Antalya’da düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’na Nevşehir damga vurdu. Fuarda, Nevşehir yöresel ürünleri büyük ilgi gördü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteği ve Antalya Ticaret Borsasının (ATB) organizasyonuyla bu yıl 11.'incisi düzenlenen fuara Nevşehir Yöresel Ürünleri'nin damgasını vurması bekleniyor.

Nevşehir standında coğrafi işaretli Nevşehir Kabak çekirdeğinden, Kuru üzüme, Pekmez'den Un'una, Köftürden lokuma kuruyemişe kadar çok sayıda Nevşehir yöresel ürünleri sergileniyor. Ayrıca standda Nevşehir ve Kapadokya da tarihi ve doğal güzellikleriyle tanıtılacak.

“NEVŞEHİR İŞLETMELERİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR İMKAN”

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Ticaret Borsası ve Ürgüp Ticaret Odası’nın ortaklaşa katılımı ile ilimiz yöresel ürünlerinin ve turizm değerlerinin 5 gün boyunca tanıtımı gerçekleşecek olan Yörex fuarı için açıklamada bulunan Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, YÖREX Fuarının yöresel ürünler alanında dünyanın sayılı fuarlarından biri olduğunu ve burada ürün tanıtımı ve ikili iş görüşmelerinin Nevşehir ve iş dünyası için çok önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Salaş; “TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun büyük önem verdiği ve her yıl bizzati olarak katılım sağladığı YÖREX ülke genelinde yöresel ürünlerin tanıtıldığı ve büyük iş bağlantılarının sağlandığı çok önemli bir platform haline geldi. NTB olarak bizde YÖREX’e her sene olduğu gibi bu sene de NTSO ve Ürgüp TSO ile birlikte katılım sağladık. Nevşehir standımızda, Coğrafi Tescilli ürünlerimiz başta olmak üzere yöresel ürünlerimizin değerini artırmaya ve Kapadokya'mızın da tanıtımına gayret göstereceğiz” ifadelerinde bulundu.