Yöresel el sanatları ilgi görüyor

Göreme Turizm Geliştirme Başkanı Mustafa Durmaz yaptığı açıklamada, Kapadokya bölgesine gelen turistlerin el yapımı yöresel el satanlarına ilgi duyduklarını belirtti.

El emeği ile yapılan bez bebekler, takı ve tasarım işleri, çanak çömlek, el yapımı peri bacası maketleri gibi el sanatlarının turistlerin ilgisini çektiğini dile getiren Durmaz, Kapadokya’nın, sadece doğa harikası peribacaları, eşsiz vadileri ile değil aynı zamanda zengin el sanatlarıyla da turistlerin gözdesi olduğunu söyledi.

Mustafa Durmaz, “Kapadokya bölgesine gelen turistler kültür, doğa ve inanç turizmi çerçevesinde geliyor. Bölgedeki kültür turizmi nedeniyle yabancı turistler hediyelik eşya alırken, kültürümüzü yansıtan el satanları satın alıyor. Böylelikle hem kendi yöremize ait el sanatları turistler aracılığıyla dünyanın dört bir yanına taşınıyor hem de bölge insanına ekonomik katkı sağlıyor” dedi.