"Yolsuzluklar bitecek, önceki dönemin hesabı sorulacak"

NEVŞEHİR(MHA) Terzioğlu, “Allah’ın izniyle bizim dönemimizde Belediye olması gereken noktaya geri dönecek, Yolsuzluklar bitecek ve önceki yolsuzlukların hesabı sorulacak. STK’ların bile randevu alamadığı belediyecilik anlayışı son bulacak. Kurulacak halk şurası ile istişare edilerek yürütülen bir belediyecilik anlayışı getirilecek. Vatandaştan zorla bağış alan belediyecilik anlayışı bitecek. Adı şeffaf olduğu halde her şeyin gizli yürütüldüğü bir belediyecilik anlayışı son bulacak 1 Milyona Nevşehir’de yapılabilecek bir işin 2,5 milyona Ankara'da yaptırılması işi son bulacak. Bunların yerine saadet belediyecilik ilkelerimizi yerleştireceğim. Planlı ve programlı çalışacağız. İşi ehline vereceğiz. Yolsuzluk ve israfa geçit vermeyeceğiz. Bize emanet edilen mali imkanlara ve belediye mülküne yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacağız. Hizmet ve atamada partizanlık ve ayrımcılık yapmayacağız. Kapımız her zaman ve herkese açık olacak. Yerel ve kültürel değerleri koruyup zenginleştireceğiz. Hizmetlerimizde her işi hızlı doğru ve estetik biçimde yapacağız. Hesap verebilir ve şeffaf olacağız. Herkesin derdi ile dertlenecek, halkımız ile bütünleşeceğiz. İmar uygulamalarında hiç kimseye haksız rant sağlamayacağız. Merhametli ve adil olacağız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 14:37