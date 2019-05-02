Yolda bulduğu içerisi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Nevşehir’de görevli olduğu caddede bulduğu ve içerisinde bir miktar para ve döviz ile kredi kartları olan cüzdanı sahibi arayarak teslim eden belediye temizlik görevlisi, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından ödüllendirildi.

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli 49 yaşındaki Necip Kemaloğlu, Atatürk Bulvarı üzerindeki otobüs durağındaki oturakların altını temizlediği bir sırada içerisinde bir miktar para ve döviz, kredi kartları, kimlik kartı ve sürücü belgesi olan bir bayan cüzdanı buldu.

Bulduğu cüzdanın sahibine cep telefonu ile ulaşarak bilgilendiren Kemaloğlu, cüzdan sahibi bayana cüzdanını teslim etti.

“Belediye Başkanı tarafından ödüllendirildi”

Yaşadığı bu gelişmeyi birim amirlerine bildiren temizlik personelini daha sonra Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı makamında kabul etti. Kemaloğlu’nu örnek davranışı nedeniyle tebrik ederek altın ile ödüllendiren Başkan Arı, “Nevşehir böyle bir şehir işte. En altta çalışan personelimizden en üstte çalışanına kadar her birisi bu şehrin insanına yakışır bir tavır sergiliyor. Bu nedenle bu şehre hizmet etme şansını veren Allah’a şükür ediyorum. Ben de böyle bir gelişmeyi çalışma arkadaşlarımdan öğrendiğimde büyük bir onur ve gurur duydum. Çalışanlarımızın kenti sahiplenmesi çok önemli. Biz kendisine sembolik bir armağan hediye ettik. Böyle davranışlara sahip çıkmamız lazım” diye konuştu.

Temizlik görevlisi Necip Kemaloğlu ise yaptığı hareketin insanlık görevi olduğunu belirterek Başkan Arı’ya teşekkür etti.

Kemaloğlu, “Her gün temizlik yaptığım caddede bankların altında bir bayan cüzdanı olduğu fark ettim. Çevrede kimse yoktu ve sahibini bulmak için içerisine baktım. İçerisinde miktarını kontrol etmediğim para ve döviz vardı. Cüzdandaki bir telefon faturası dikkatimi çekti ve bunun cüzdan sahibine ait olabileceğini düşünerek aradım. Telefona çıkan bayan kontrol ettiği çantasında cüzdanının olmadığını ve benim bulduğum cüzdanın kendine ait olduğunu söyledi. Bir süre sonra buluşarak kendisine cüzdanını teslim ettim” diye konuştu.