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YÖK Başkanı Saraç, NEVÜ Rektörü Aktekin’e atama kararnamesini tevdi etti
YÖK BAŞKANI PROF. DR. M. A. YEKTA SARAÇ TARAFINDAN NEVÜ REKTÖRÜ PROF. DR. SEMİH AKTEKİN VE ATANAN TÜM REKTÖRLERE, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TARAFINDAN İMZALANMIŞ ATANMA KARARNAMELERİ TESLİM EDİLDİ.
Nevşehir 02.07.2020, 11:32
Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A Yekta Saraç’ın başkanlığında, yeni atanan rektörlerle birlikte YÖK’te yapılan toplantıya katıldı.
Daha sonra YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve atanan tüm rektörlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmış atanma kararnameleri teslim edildi.