YKS sonuçlarına göre NEVÜ’yü 4 bin 583 öğrenci tercih etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), hızla gelişen, başarılı ve tercih edilir bir üniversite olduğunu bir kez daha ortaya koydu. YKS (Yükseköğretim Kurumu Sınavı) sonuçlarına göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini 4 bin 583 öğrenci tercih etti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. YKS yerleştirme sonuçlarına göre NEVÜ, 4 bin 583 öğrenci tarafından tercih edilerek bölüm ve programlarında %95 doluluk oranına ulaştı. Ek kontenjanlar ile tercih sayısı ve doluluk oranının daha da artması bekleniyor.

Rektör Bağlı: “Bizi tercihlerinden dolayı gençlerimize teşekkür ediyorum”

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, yeni eğitim-öğretim yılında NEVÜ’yü tercih eden tüm öğrencilere teşekkür etti.

Rektör Bağlı, “Milyonlarca gencimizin ve ailelerinin merakla beklediği YKS yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Öncelikle bu güzel günde, gençlerimizin ve ailelerinin heyecanlı mutluluklarını paylaşıyor, tüm gençlerimizi elde ettikleri başarılarından dolayı tekrar kutluyorum” dedi.

Bağlı devamında, “Üniversite tercihleri öncesi gençlerimize Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin veciz sözü ile ‘Arayın, Bulun’ diye seslenerek, kesinlikle üniversitemizi araştırmaları konusunda tavsiyelerde bulunmuştum. Çünkü bir üniversiteyi üniversite yapan, nitelikli akademik kadrosu, geniş fiziki alt yapısı, sosyal, kültürel ve sportif imkanlarının yanı sıra huzurlu ve güvenli bir şehirde olmasıdır. Bunların yanı sıra ulaşım ve konaklama da önemli bir husus. Gençlerimizin işte tüm bu nedenlerden dolayı, bugün tercihlerinde iyi bir araştırma neticesinde üniversitemizi yüksek oranda tercih ettiklerini görüyoruz.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak, her daim öğrenci merkezli eğitim-öğretim sistemini benimseyen bir üniversite olduk. Yeni eğitim-öğretim ile birlikte ailemize yeni katılacak olan gençlerimizin, değerlerine bağlı, özgür düşünen, tefekkür sahibi, öğrenimini gördüğü ilmin ehli bireyler olarak yetişmeleri için tüm bilgi, birikimimizi ve üniversitemizin bütün imkanlarını seferber edeceğiz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2019, 23:24