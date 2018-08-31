YKS sonuçlarına göre NEVÜ’yü 4 bin 434 öğrenci tercih etti

YKS (Yükseköğretim Kurumu Sınavı) sonuçlarına göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini (NEVÜ) 4 bin 434 kişi tercih etti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin heyecanla beklenen yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), yeni ve hızla gelişen bir üniversite olarak başarılı ve tercih edilir bir üniversite olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Yeni Açılan Bölüm ve Programlarda %100 Doluluk

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları bünyesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yeni açılan bölüm ve programlarda %100 doluluk oldu.

YKS sonuçlarına göre yeni açılan; Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünü 62 (%100), Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünü 62 (%100), Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü 62 (%100), Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ikinci öğretimi 41 (%100), Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümünü 60 (%100) ve Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım programını 41 (%100) kişi tercih etti.

Rektör Bağlı, Öğrenci ve Ailelerinin Heyecanlarına Ortak Oldu

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında NEVÜ’yü tercih ederek yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileyen tüm öğrenciler ile ailelerine teşekkür ederek başarılar diledi.

Bağlı, “ Öncelikle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşerek göstermiş olduğunuz başarı dolayısıyla sizleri ve ailelerinizi tebrik ediyorum.

2018-2019 akademik yılında üniversitemizi tercih ederek yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileyen tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Ailelerinizin sizlerle duyduğu gurur ve kıvancı paylaşıyorum.

Değerli Öğrenciler; üniversite öğrenimi, ‘ilim ve irfan’ talep eden bireylerin; kendilerini geliştirmeleri ve olgunlaşmaları sürecindeki en önemli aşamalardan biridir. İnanıyorum ki bu önemli aşamayı en etkin ve verimli bir şekilde değerlendirerek hayata hazırlanacaksınız.

Sizler yakın gelecekte toplumun önemli yapıtaşlarını oluşturacaksınız ve bizler de siz öğrencilerimizi; değerlerine bağlı, özgür düşünen, tefekkür sahibi, öğrenimini gördüğü ilmin ehli bireyler olarak yetiştirmek için tüm bilgi birikimimizi ve üniversitemizin bütün imkanlarını seferber edeceğiz. “Öğrenci merkezli” bir öğretim sistemini benimsemiş olan üniversitemiz, çağın gereklerine uygun bir ortamı sizlere sunmak için çalışmaktadır. Bu doğrultuda modern bir yerleşkeden kaliteli bir eğitime, sağlık hizmetlerinden sosyal ve kültürel etkinliklere kadar her türlü imkanı sizlerin hizmetine sunmuş bulunuyoruz.

Kariyerinizin bu önemli dönüm noktasında Kapadokya’nın eşsiz güzelliği ve derin tarihinin tezahürü olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini tercih ettiğiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyor, üstün başarılar diliyorum” dedi.

NEVÜ’den Öğrencilere Kayıt Uyarısı

YKS sonuçlarına göre NEVÜ’yü tercih eden öğrenciler kayıtlarını, 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında “https://www.turkiye.gov.tr” adresinden erişilen e-Devlet anakapısı üzerinden, şahsen gelmelerine gerek kalmadan ve belge getirmeden yapabilecekler.

3-5 Eylül 2018 tarihlerinde e-Devlet üzerinden kayıt yapmayan adayların kayıt yapabilmeleri için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Damat İbrahim Paşa Yerleşkesinde 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında şahsen veya kanuni temsilcileri (noter onaylı vekaletname) aracılığı ile kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Şahsen Kayıt Yapılması Zorunlu Olan Programlar

Avanos Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı ve Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Programını tercih eden öğrencilerin şahsen istenilen belgeler ile birlikte kayıt yaptırmaları gerekiyor. Şahsen kayıt yapılması zorunlu bu programlar için kayıt tarihleri ise 3-7 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2018, 13:16