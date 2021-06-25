Son Dakika
YKS Dolayısıyla Özel Halk Otobüsü Sefer Saatleri Yeniden Düzenlendi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca hafta sonu düzenlenecek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), dolayısıyla özel halk otobüslerinin saatleri yeniden düzenlendi.
Nevşehir 25.06.2021, 13:49
Nevşehir’de hafta sonu gerçekleştirilecek olan binlerce öğrencinin katılacağı YKS dolayısıyla özel halk otobüslerinin kalkış saatlerinde yeni bir düzenleme yapıldı.
1, 2, 3, 4 ve 5 Nolu hatlarda yapılan düzenleme ile birlikte Cumartesi ve Pazar günü sınav başlangıç saati öncesinde ve sınav sonrasında duraklarda yoğunluk yaşanmaması için sefer sayıları arttırıldı.