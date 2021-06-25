YKS Dolayısıyla Özel Halk Otobüsü Sefer Saatleri Yeniden Düzenlendi

Nevşehir’de hafta sonu gerçekleştirilecek olan binlerce öğrencinin katılacağı YKS dolayısıyla özel halk otobüslerinin kalkış saatlerinde yeni bir düzenleme yapıldı.

1, 2, 3, 4 ve 5 Nolu hatlarda yapılan düzenleme ile birlikte Cumartesi ve Pazar günü sınav başlangıç saati öncesinde ve sınav sonrasında duraklarda yoğunluk yaşanmaması için sefer sayıları arttırıldı.

Yapılan düzenleme ile birlikte bu hafta sonu özel halk otobüslerinin sefer saatleri şu şekilde oluştu;

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