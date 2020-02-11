Yıpranmış Bayraklar Yenisiyle Değişiyor

Gülşehir Belediyesi ekipleri rengi solmuş veya yıpranmış Türk bayraklarını yenileri ile değiştiriyor. Birlik, beraberlik ve manevi duyguların yoğun yaşandığı şu günlerde, uğruna nice canlar feda edilen al bayrağımıza olan saygımızı sürekli yineleyerek eskiyen ve yıpranan bayraklarımızı değiştiriyoruz. Şehitlik Parkı, Kazakistan Dostluk Parkı ve ilçe merkezinde bulunan tüm bayraklar değiştirilerek yenileri takıldı.

Konu hakkında görüşlerini belirten Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftci, ''ekiplerimiz yıpranmış, eskimiş veya solmuş bayraklarımızın yerine yenilerini takıyor. Bugünlerde en çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Hepimiz bu vatanın evlatlarıyız ve hepimiz Türk bayrağının gölgesinde yaşıyoruz. Bu nedenle belediye ekiplerimize hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. “dedi.

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