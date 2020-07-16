Yine Nevşehir 1.liği Yine LGS Yine Altınyıldız

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencisi KAAN CİVAN 494,937 puan alarak NEVŞEHİR 1.si Öğrencimiz FURKAN MING LIANG HOU 492,8912 puan alarak NEVŞEHİR 2.si olmuştur. Nevşehir'in yıllardır en başarılı okulu olan toplamda 61 Türkiye birinciliği kazanan Altınyıldız İlköğretim Kurumu 2020 LGS sonuçlarına göre

30 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 1’lik

44 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 2’lik

51 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 3’lük

57 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 4’lük

74 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 10’luk

dilimde yer alarak ,GALATASAY LİSESİ,ALTINYILDIZ FEN LİSESİ,ANKARA FEN LİSESİ,İZMİR FEN LİSESİ ,İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ,KAYSERİ FEN LİSESİ,İSTANBUL ERKEK LİSESİ,İSTANBUL KABATAŞ LİSESİ,NEVŞEHİR FEN LİSESİ gibi Türkiye’nin en başarılı okullarına girmeye hak kazanmıştır.

Yaptığı açıklamada Kurum Müdürü Mehmet ERAVCI ‘Sınavın ismi değişse de ,başarının ismi yine Altınyıldız İlköğretim Kurumu olmuştur. Altınyıldız İlköğretim Kurumu kurulduğu günden bugüne Ortaöğretime geçiş sınavlarında 61 Türkiye 1.liği elde etmiş ve okul puan ortalamaları ile yıllardır Nevşehir 1.si okul olmuştur. Elde ettiği sınav puan ortalamaları ile akademik olarak,sosyo-kültürel alanlardaki başarıları ve Türkiye’nin en iyi okul kampüslerinden birine sahip olan Altınyıldız Eğitim Kurumları öğrencilerine sunduğu mükemmel öğretim imkanları,sosyal yaşam alanlarıyla ‘aklın ve bilimin ışığında’ Türkiye’nin geleceğini yetiştirmeye devam ediyor ve Nevşehir'in ve Türkiye'nin öncü okulu olmaya devam etmektedir.

Mezun ettiği 990 Öğrencisini Fen Liselerine, 665 Öğrencisini Anadolu Liselerine yerleştirmiş olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu 2020 LGS yerleştirmelerinden sonra da yine öğrencilerini Türkiye’nin en çok tercih edilen okullarını kazandırmaya devam edecektir. Öğrencilerimizi 2020 LGS sınavlarına hazırlayan fedakar öğretmenlerimize, bizlere desteklerini esirgemeyen saygıdeğer velilerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimizi kutluyor ,bundan sonraki öğretim hayatlarında başarılar diliyorum.’ ifadelerine yer verdi.