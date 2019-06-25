Yine LGS , Yine Türkiye 1.liği, Yine Altınyıldız

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencisi GÖKAY NURAY 500 tam puan alarak Türkiye 1.si olmuştur. Nevşehir'in yıllardır en başarılı okulu olan toplamda 61 Türkiye birinciliği kazanan Altınyıldız İlköğretim Kurumu 2019-2020 LGS sonuçlarına göre

20 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 1’lik

31 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 2’lik

40 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 3’lük

45 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 4’lük

56 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 5’lik

59 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 6’lık

dilimde yer alarak ,GALATASAY LİSESİ,ALTINYILDIZ FEN LİSESİ,ANKARA FEN LİSESİ,İZMİR FEN LİSESİ ,İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ,KAYSERİ FEN LİSESİ,İSTANBUL KABATAŞ LİSESİ,ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ,NEVŞEHİR FEN LİSESİ gibi Türkiye’nin en başarılı okullarına girmeye hak kazanmıştır.

Yaptığı açıklamada Kurum Müdürü Mehmet ERAVCI ‘Sınavın ismi değişse de ,başarının ismi yine Altınyıldız İlköğretim Kurumu olmuştur. Altınyıldız İlköğretim Kurumu kurulduğu günden bugüne Ortaöğretime geçiş sınavlarında 61 Türkiye 1.liği elde etmiş ve okul puan ortalamaları ile yıllardır Nevşehir 1.si okul olmuştur. Elde ettiği sınav puan ortalamaları ile akademik olarak,sosyo-kültürel alanlardaki başarıları ve Türkiye’nin en iyi okul kampüslerinden birine sahip olan Altınyıldız Eğitim Kurumları öğrencilerine sunduğu mükemmel öğretim imkanları,sosyal yaşam alanlarıyla ‘aklın ve bilimin ışığında’ Türkiye’nin geleceğini yetiştirmeye devam ediyor ve Nevşehir'in ve Türkiye'nin öncü okulu olmaya devam etmektedir.

Mezun ettiği 887 Öğrencisini Fen Lisesine, 647 Öğrencisini Anadolu Lisesine yerleştirmiş olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu 2019-2020 LGS' yerleştirmelerinden sonra da yine öğrencilerini Türkiye’nin en çok tercih edilen okullarını kazandırmaya devam edecektir.