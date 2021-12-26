Yılın Son Konserinde Tuğçe Kandemir Nevşehirlileri Coşturdu

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tuğçe Kandemir konseri Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Konsere Nevşehir il merkezinin yanı sıra ilçelerden de yoğun bir katılım gerçekleşti. Genç şarkıcı konserde sevilen şarkılarını salonu dolduran binlerce hayranı ile birlikte seslendirdi.

Kendi şarkılarının yanı sıra Müslüm Gürses, Neşet Ertaş gibi isimlerinde unutulmaz eserlerini Nevşehirliler için söyleyen Kandemir, konsere gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu belirterek Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a teşekkür etti.

Konseri eşi Nejla Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Haluk Köybaşı ile birlikte izleyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Tuğçe Kandemir’e günün anısına çini bir tabak hediye etti.

Sahnede genç şarkıcı ile birlikte özçekim yapan Savran, solunu dolduran Nevşehirlilere yeni yılda da kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceğinin müjdesini verdi.