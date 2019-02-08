NEVŞEHİR(MHA) 2018-2019 Yılı Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan Taekwondo yıldızlar ve gençler müsabakaları tamamlandı.
Müsabaka Sonuçları;
Yıldız Kız
1- 33 Kg Nil Seçer
1- 47 Kg Büşra Karaşahin
1- 51 Kg Zehra Türkoğlu
1- 55 Kg Ayşe Ceren Sapsağlam
1- 59 Kg Sıla Özkan
1- +59 Kg Berfin Zilan Ateş
Yıldız Erkek
1- 37 Kg Hamza Akdeniz
1- 49 Kg Kerem Burkay Aşçı
1- 53 Kg Umut Kalaycı
1- 57 Kg Bahattin Batuhan Baş
1- 61 Kg Batuhan Tavşanoğlu
Genç Kız
1- 44 Kg Ceren Öztürk
1- 46 Kg Aybike Şimşek
1- 49 Kg Rabia Mazgal
1- 52 Kg Gülbike Aşçı
1- 55 Kg Zeynep Görkem Topçu
1- 63 Kg Gülsüm Güleş
1- 68 Kg Damla Akbal
1- +68 Kg Müzeyyen Bulut
Genç Erkek
1- 55 Kg Sefa Can Dere
1- 59 Kg Erdem Yüksel Atar
1- 68 Kg Görkem Akınay Özcan
1- 73 Kg Gökhan Falay