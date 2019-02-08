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Yıldızlar ve gençler müsabakaları tamamlandı

2018-2019 Yılı Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan Taekwondo yıldızlar ve gençler müsabakaları tamamlandı.

Yıldızlar ve gençler müsabakaları tamamlandı
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NEVŞEHİR(MHA) 2018-2019 Yılı Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan Taekwondo yıldızlar ve gençler müsabakaları tamamlandı.

Müsabaka Sonuçları;

Yıldız Kız

1- 33 Kg Nil Seçer

1- 47 Kg Büşra Karaşahin

1- 51 Kg Zehra Türkoğlu

1- 55 Kg Ayşe Ceren Sapsağlam

1- 59 Kg Sıla Özkan

1- +59 Kg Berfin Zilan Ateş

Yıldız Erkek

1- 37 Kg Hamza Akdeniz

1- 49 Kg Kerem Burkay Aşçı

1- 53 Kg Umut Kalaycı

1- 57 Kg Bahattin Batuhan Baş

1- 61 Kg Batuhan Tavşanoğlu

Genç Kız

1- 44 Kg Ceren Öztürk

1- 46 Kg Aybike Şimşek

1- 49 Kg Rabia Mazgal

1- 52 Kg Gülbike Aşçı

1- 55 Kg Zeynep Görkem Topçu

1- 63 Kg Gülsüm Güleş

1- 68 Kg Damla Akbal

1- +68 Kg Müzeyyen Bulut

Genç Erkek

1- 55 Kg Sefa Can Dere

1- 59 Kg Erdem Yüksel Atar

1- 68 Kg Görkem Akınay Özcan

1- 73 Kg Gökhan Falay

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