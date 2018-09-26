Yıldırım, Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanlığına adaylığını açıkladı

Saygı Değer Basın mensubu Arkadaşlarım,

14 Şubat 1992 tarihinde eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan ve arkadaşları tarafından kurulan,Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen'imiz; İnsan, Emek, Demokrasi,Medeniyet, Adalet,Vefa ve Merhamet eksenli sorumlu sendikacılığın yegane adresi olmuştur.Bu gün üyelerinden aldığı destek ve güçle Türkiye’nin En büyük sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir.

Hak ve özgürlük mücadelesiyle geçen 26 yıllık bir tarih de gece gündüz demeden çalışan, üreten, sorunları tespit edip çözüm önerileri sunan köklü bir teşkilat olmuştur. Sendika olarak, her zaman millet iradesinin yanında saf tuttuk. 28 Şubat’ta Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen gibi yapıların büyük olmayışının, örgütlü sivil yapıların bulunmayışının bedelini millet olarak birlikte ödedik. Çok büyük sıkıntılar yaşadık.Horlandık, aşağılandık, ötekileştirildik, kamudan tasfiye edildik, inançlarımızdan dolayı tahkir edildik.Bu gün yurt içinde ve yurt dışında yaptığı çalışmalarla sendikacılıkta bir çığır açmıştır. Sendika olarak bu ülkeye borcumuz olduğunu düşünüyoruz. Onun için sendikacılığı, sadece ‘ücret sendikacılığı’ diye ekonomik zemine sıkıştırmayan, ülkemize bir hizmet mekanizması olarak görüyoruz.Geçmişin bakiyesine ve köklerine sadık,Hiç kimseyi ötekileştirmeden,Hak ve Hakikat temel ilkeleri doğrultusunda geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir sendikacılık Zirveden Yeni ufuklara doğru yol almaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle;

Yenilikçi bir yaklaşımla, üyesinden işyeri temsilcisine, kadın ve gençlik komisyonlarından, delegesine, ilçe yönetimlerinden il yönetimine ,Eğitim Yöneticilerimizden,Eğitimin içinde olan tüm paydaşlarımızla geniş bir istişare odaklı yönetişim anlayışını, sendikamızın her kademesine hakim kılmak için yola çıkıyoruz.

Toplumda değer görmüş doğruların yanında olacağımızı ve dile getireceğimizi ancak toplum nezdinde karşılığı olmayan yanlışlara da yanlış diyebilme erdemini göstermek için yola çıkıyoruz.

Geçmişte Sendikamıza emek veren, hiçbir zaman unutmayacağımız vefakar ve cefakar büyüklerimle,Üyelerimiz,Okul temsilcisi uç beylerimiz, Eğitim yöneticilerimiz,Nevşehir Eğitimine destek veren tüm paydaşlarımız,Yönetim ve ilçe yönetimlerimiz ile yaptığımız istişareler sonucunda,Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanlığına aday olduğumun bilinmesini isterim.Arkadaşlarımla çıktığımız bu yolculukta gönüllerine bir nebze dahi olsa dokunduğumuz tüm üyelerimizin Dua ve desteklerine talibiz.Adaylık ve seçim sürecinde Özgün ve Özgür bir iradenin ortaya konulması bizim beklentimiz ve vazgeçilmezimizdir.Tüm üyelerimizi bu seçimde sandık başına davet ederek oylarını gönüllerince özgür bir şekilde kullanmalarını istiyoruz.Seçimlerimizin Sendikamıza ve Camiamıza hayırlar getirmesini niyaz eder,

Kamu oyuna saygılarımı sunarım.

Yavuz Selim YILDIRIM

Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkan Adayı