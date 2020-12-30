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Yılbaşı denetimleri öncesinde 15 şişe kaçak viski ele geçirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde yapılan denetimler öncesinde 15 şişe kaçak viski ele geçirildi.

Nevşehir 30.12.2020, 13:36 31.12.2020, 12:16
Yılbaşı denetimleri öncesinde 15 şişe kaçak viski ele geçirildi
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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde yapılan denetimler öncesinde 15 şişe kaçak viski ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde yapılan işyeri denetimleri kapsamında bir işyerinde 15 şişe kaçak viski ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. İş yeri sahibine adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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