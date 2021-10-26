Yetişkinler İçin Okuma Yazma Kursu Açılacak

Kadınların meslek sahibi olmaları ve sosyal hayata aktif olarak katılabilmeleri için düzenlediği mesleki eğitim ve hobi kursları ile kentteki kadınlara desteğini sürdüren Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi (KAÇEM), kadınlar için yeni bir kurs daha açıyor.

Merkezde açılması planlanan 1. Kademe Okuma Yazma Kursu için kayıtlar başladı.

Kursa katılmak isteyen T.C vatandaşı olan tüm yetişkinlerin 8 Kasım 2021 tarihine kadar Paşakonağı yanında bulunan Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor.