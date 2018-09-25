Yeterli talep olması halinde 50’ye yakın kurs açılabilecek

NEVŞEHİR(MHA) Yapılan açıklamada 6 yaş etkinlikleri, 4-6 yaş çocuk eğitimi ve etkinlikleri, piyano, ahşap boyama, ahşap yakma, Almanca, İngilizce, Japonca, Osmanlıca, Aşçılık, bilgisayar, zeka oyunları, resim, mozaik, hat, ebru, çini, seramik, hediyelik eşya üretimi, doğalgaz kalorifer ateşçiliği, katı yakıt kalorifer ateşçiliği, ney, iğne oyası, gitar, jel sabun yapımı, hijyen eğitimi, arıcılık, gitar, hijyen eğitimi, okuma yazma, örgü, keman, bağlama gibi kurslar açılabilecek.

Söz konusu kurslara başvuruda bulunmak isteyenlerin kuruma bizzat başvurmaları gerekiyor.