Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 81 ilimizde merkez ve ilçelerimizdeki İlkokullarda Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi 2. Etabı 1 -31 Ekim 2018 tarihlerinde yapılacaktır.

İl proje uygulama ekibinde her grup için 10 Beden Eğitimi Öğretmeni ve 9 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz Antrenörleri bulunmakla birlikte, yapılacak taramalar öncesi Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Antrenörlerimize Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi 2. Etabı için İl Proje Yürütme Birimi tarafından 26-27 Eylül 2018 tarihlerinde Damat İbrahim Paşa Spor Salonumuzda teorik ve uygulamalı eğitim verilmiştir.

proje uygulama ekibi eğitimini ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mustafa Ünlüer Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi 2. Etabı yetenek taraması ölçümlerinde çocuklarımızın fiziki yapısı ve becerisine göre sevdiği branşlarda ilimizi ülkemizi temsil edecek milli sporcuların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi 1.etabında ilimiz genelinde 2.842 çocuk taranarak 218 i seçilmiş ve sekiz haftalık eğitimleri tamamlanarak 2. ölçümleri yapılacaktır. imiz ve ilçelerimizde bir ay sürecek olan yetenek taramasında görevli Antrenör ve Öğretmenlerimize iyi çalışmalar dilerim dedi.

TÜRKİYE SPORTİF YETENEK TARAMASI VE SPORA YÖNLENDİRME PROJESİ 2. ETABI İL-İLÇE PROGRAMI

YER TARANACK ÖĞRENCİ SAYISI TARİH MERKEZ 2.249 1-5/8-12 EKİM KOZAKLI 170 15 EKİM ÜRGÜP 398 16-17 EKİM AVANOS 344 18-19 EKİM HACIBEKTAŞ 81 22 EKİM GÜLŞEHİR 241 23 EKİM ACIGÖL 308 24-25 EKİM DERİNKUYU 320 30-31 EKİM

TOPLAM 4.111