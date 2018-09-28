Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Başlıyor

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi 2. Etap Başlıyor

Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Başlıyor
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Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 81 ilimizde merkez ve ilçelerimizdeki İlkokullarda Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi 2. Etabı 1 -31 Ekim 2018 tarihlerinde yapılacaktır.

İl proje uygulama ekibinde her grup için 10 Beden Eğitimi Öğretmeni ve 9 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz Antrenörleri bulunmakla birlikte, yapılacak taramalar öncesi Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Antrenörlerimize Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi 2. Etabı için İl Proje Yürütme Birimi tarafından 26-27 Eylül 2018 tarihlerinde Damat İbrahim Paşa Spor Salonumuzda teorik ve uygulamalı eğitim verilmiştir.

proje uygulama ekibi eğitimini ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mustafa Ünlüer Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi 2. Etabı yetenek taraması ölçümlerinde çocuklarımızın fiziki yapısı ve becerisine göre sevdiği branşlarda ilimizi ülkemizi temsil edecek milli sporcuların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi 1.etabında ilimiz genelinde 2.842 çocuk taranarak 218 i seçilmiş ve sekiz haftalık eğitimleri tamamlanarak 2. ölçümleri yapılacaktır. imiz ve ilçelerimizde bir ay sürecek olan yetenek taramasında görevli Antrenör ve Öğretmenlerimize iyi çalışmalar dilerim dedi.

TÜRKİYE SPORTİF YETENEK TARAMASI VE SPORA YÖNLENDİRME PROJESİ 2. ETABI İL-İLÇE PROGRAMI

YER

TARANACK

 ÖĞRENCİ SAYISI

TARİH

MERKEZ

2.249

1-5/8-12 EKİM

KOZAKLI

170

15 EKİM

ÜRGÜP

398

16-17 EKİM

AVANOS

344

18-19 EKİM

HACIBEKTAŞ

81

22 EKİM

GÜLŞEHİR

241

23 EKİM

ACIGÖL

308

24-25 EKİM

DERİNKUYU

320

30-31 EKİM

                                                                                TOPLAM               4.111

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