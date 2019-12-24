Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Zenbilci, Belediye Başkanı Arı’yı ziyaret etti

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret eden AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ve beraberindeki heyeti Belediye Başkanı Rasim Arı, Başkan Yardımcıları ve AK Partili Meclis Üyeleri karşıladı.

Ziyaret esnasında Belediye Başkanı Arı, Nevşehir Belediyesi tarafından yürütülen çeşitli projelere ilişkin Zenbilci’ye bilgiler verdi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından göreve gelmeleri sonrasında meclis üyeleri ile birlikte Nevşehir için birçok projeye imza attıklarını ve şehrin çeşitli sorunlarının çözümü noktasında büyük bir özveri ve gayretle çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Arı, Nevşehir’e arzulanan hizmetlerin kazandırılması için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Arı daha sonra ziyaretin anısına Milletvekili Zenbilci’ye, çini turkuaz bir kaftan hediye etti.

Zenbilci ise başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Arı ve meclis üyelerine kutladı.