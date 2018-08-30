'Yerel seçimlerin zamanında yapılmasından yanayız'

NEVŞEHİR(MHA) Yerel seçimlerin erkene alınabileceği üzerine suni bir gündem oluşturulmaya çalışıldığını kaydeden AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, “Yerel seçimlerin erke alınmasıyla ilgili bir tartışma oluştu. Ama bu konuda Partimizin genel merkez yetkililerinin de açıklamaları var. Seçimin normal zamanında yani 30 Mart 2019 tarihinde yapılacağı bildirildi. Suni bir gündem oluşturuluyor. AK Parti seçimlerin her zaman zamanında yapılmasının yanında olmuştur. Bazen ülkenin olağanüstü durumları nedeniyle seçimler erkene alındı ama Sayın Cumhurbaşkanımızın da partimizin ileri gelen isimlerinin de açıkladığı gibi seçimlerin zamanında yapılması için AK Parti gereğini yapacaktır” dedi.