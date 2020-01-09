“Yerel basın güçlenmeli”

Ekici ve Koca, “Zor şartlar altında fedakarca görev yapan arkadaşlarımız şehrin gelişmesi, büyümesi için iyi niyetli görevlerini ifa ediyorlar. Özellikle demokrasinin olmazsa olmazı yerel basın ve çalışanları görev aşkı içerisinde her şartta ve koşulda habere yetişmeye çalışıyorlar. Öncelikle tüm arkadaşlarımıza görev aşkından dolayı teşekkür ediyoruz. Meslektaşlarımızın çalışma şartlarının ve ekonomik özgürlüklerinin daha iyi hale gelmesi için özellikle yerel bazda habercilik yapan gazete, televizyon, radyo ve internet sitelerinin desteklenmesi gerekiyor.” dedi.

“Doğrudan temin”e hayır

Ekici ve Koca, ortak yayınladıkları basın bildirisi ile resmi kurumların doğrudan temin ile dolaylı olarak devleti zarara uğrattığını belirterek, bunun önüne geçilmesi gerektiği kaydetti.

Gazete ilansız, hizmet alımı ve yapım işlerinin daha da ağırlık kazandığını belirten Ekici ve Koca, acil alım, doğrudan temin işleri, bölme ya da tek kalemde toplama gibi yollarla bazı kurumların ilandan kaçınmak için kapıya asmak, anons yoluyla duyurmak gibi yöntemlerle alımlara gittiğini kaydetti.

İcra ilanlarına da dikkat çeken Ekici ve Koca, “Resmi ilanlara ilişkin çok ciddi bir daralmanın yaşanmakta olduğu görülüyor. Öte yandan birçok ilde doğrudan alım istisna yolu olmaktan çıkıp daha çok uygulama haline gelmiş oldu. Resmi ilanlar kamu kaynağının boşa harcanması demek değildir. Resmi ilanlardan elde edilen gelirler nereye harcanıyor diye yakından bakıldığında dönemin BİK Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Arslan bu konuda bir istatistiki bir araştırma yapıp açıklama yaptı. Bu açıklamanın ve rakamlarının kamu yöneticilerini daha fazla aydınlatacağına inanıyoruz ve daha duyarlı davranacaklarını düşünüyoruz.

İşte o açıklama;

“2015 yılında BİK şubesi bulunan ve bulunmayan yerler dahil olmak üzere 384 milyon liralık resmi ilan yayımlanmıştır. 2016’da ise bu toplam 424 milyon 500 bin lira olarak gerçekleşmiştir. Yaklaşık 9 bin fikir işçisi gazetelerimizde çalışıyor. Dilerseniz örnek bir ortalama üzerinden bir hesaplama yapalım. 1.777 TL brüt ücretle çalışan bir fikir işçisini ele alalım. Bu işçinin maliyeti SGK primi 693 TL, Gelir Vergisi 135, 98 TL, Damga Vergisi 13, 49 TL toplam 842, 72 TL ile hesaplanabilir. Bu veriyi 9 bin ile çarptığımızda elde edilen toplam 136 milyon 520 bin liralık bir yekun devlete geri dönmüş oluyor.”

Ekici ve Koca, “Yazılı basın sektörü açtığı istihdam alanı kadar, kayıtlı olması adına da birçok sektörden çok daha önemli bir konumdadır. Bu anlamda kamunun kaynaklarının hemen tamamının yine kamuya geri döndüğünü de böylece anlatmış olduğumuzu sanıyoruz.” ifadesini kullandı.

Doğrudan alımlarla teklif verenlerin kendi arasında anlaşabildiğine de dikkat çeken Ekici ve Koca, şunları söyledi: “Rekabet azalıyor. Dolayısıyla gri alanlar oluşuyor. Kesin böyle oluyor anlamına gelmiyor ama şüpheye mahal veriliyor. Dolaylı yönden kamu zarara uğratılıyor. Demokrasinin olmazsa olmazı gazetelerin yaşaması, Anayasa’daki haberleşme özgürlüğünün teminat altında alınması ve kamu adına denetim işlevinin yerine getirilebilmesi için özellikle yerel medyanın güçlü olması gerekli. Bunun içinde ihale ilanlarının mutlaka gazetelerde yer alması şarttır. İhale ilanları gazetelerde yer aldığı zaman yönetimi denetlemek, yerel demokrasiyi güçlendirip, halkın bilgi edinme özgürlüğü sağlanmış oluyor. Rekabetin sağlanması ve yönetimde şeffaflık ve denetlenebilirlik için gazetelerde resmi ilanların yayınlanması büyük önem arz ediyor. Bu konuda her ne kadar Sayıştay denetlese de kamuoyu denetimi kadar etkili olmuyor. Doğrudan temin ile 2 ayrı ürünü tek başlık altında birleştirerek satışı ya da alımı yapılıyor. İhale ilanları parçalamak suretiyle ilan değerinin dışına çıkılıyor. Doğrudan temin ile devlet kısmen dolaylı yoldan zarara uğratılıyor. İlçe ve beldelerde kapıya asma ve anons yapma usulüyle halen alım yapılıyor.”

Nevşehir Valiliğinin daha önce uyarıda bulunmuş olmasına rağmen, doğrudan teminlerin özellikle ilçe ve beldelerde devam ettiği görülüyor diyen Ekici ve Koca, “Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın da hassasiyetini biliyoruz. 10 Ocak dolayısıyla umarız tüm kurumlara valilik olarak bir kez daha genelge gönderip, uyarıda bulunarak yerel basının yaşaması konusunda katkı vereceğine inancımız sonsuz.” dedi. Alpaslan Körükcü